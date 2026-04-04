IU denuncia el «colapso» de la línea del TUA a La Florida (Oviedo)
«No es admisible que vecinos se queden en la parada», dice Cristina Pontón
El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo llevará al pleno ordinario de este martes la situación de lo que califica como el « colapso del transporte urbano en el barrio de La Florida», denunciado desde hace meses por las personas usuarias del servicio de TUA. Las quejas se centran especialmente en la línea E, donde, según relatan los vecinos, los autobuses circulan saturados en horas punta, llegando incluso a no detenerse o abrir puertas, lo que impide a muchos vecinos desplazarse con normalidad.
La concejala de la coalición de izquierdas Cristina Pontón critica la falta de respuesta del Ayuntamiento ante un problema conocido y afirma: «no es admisible que vecinos y vecinas se queden en la parada porque el autobús va lleno». IU reclama un aumento inmediato de frecuencias y medidas urgentes para garantizar un servicio digno, «adaptado a la creciente demanda» de los habitantes de dicho barrio.
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