El PSOE de Oviedo acusa al gobierno de "no escuchar" a los vecinos de Ciudad Naranco que reclaman un polideportivo

Las peticiones de los vecinos de Ciudad Naranco vuelven a encender el debate político en el Ayuntamiento de Oviedo. El Grupo Municipal Socialista cargó este domingo contra el equipo de gobierno del PP, personificando en la figura de Ignacio Cuesta, concejal de Infraestructuras, lo que consideran una falta de sensibilidad hacia una reivindicación que ya peina canas: la construcción de un polideportivo polivalente para el barrio.

Para el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, la postura de los populares en la última comisión de Urbanismo es el reflejo de un gobierno que «no escucha». El rechazo del PP a la propuesta socialista para transformar el proyecto de una simple cancha cubierta en una instalación deportiva integral ha sentado como un jarro de agua fría en la bancada de la oposición. «Cuesta continúa en sus trece de no modificar ni un ápice el proyecto, y eso solo servirá para alargar aún más la espera de los vecinos», lamentó Llaneza.

Una espera de más de una década

El conflicto no es nuevo, pero la herida sigue abierta. El PSOE recuerda que el compromiso para dotar al barrio de esta infraestructura fue respaldado por unanimidad en el Pleno ya en diciembre de 2014. Doce años después, los más de 14.000 habitantes de Ciudad Naranco siguen huérfanos de un espacio público para el deporte comunitario. «Ciudad Naranco merece que el Ayuntamiento acabe de una vez con una espera que lleva más de una década sin atenderse», subrayó el líder de la oposición.

25 millones sin «gimnasio ni salas»

La crítica socialista pone el foco en el contraste de cifras y utilidades. Mientras el Ayuntamiento proyecta una inversión de 25 millones de euros en las nuevas pistas de atletismo, Llaneza denuncia que el diseño actual ignora las necesidades del día a día de los vecinos de disponer de un espacio con polivalencia, flexible y de titularidad pública.

El «parche» de la cancha cubierta

Ante la creciente presión vecinal, el Gobierno local ha puesto sobre la mesa la creación de una cancha cubierta en una parcela anexa a las pistas, con un coste de 1,7 millones de euros. Sin embargo, para los socialistas, este anuncio carece de solidez al no disponer siquiera de consignación presupuestaria.

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Desde el PSOE instan al equipo de Alfredo Canteli a buscar alternativas de financiación, como el uso del remanente de tesorería o el superávit, para que Ciudad Naranco deje de ser el barrio de las promesas incumplidas y cuente, por fin, con un polideportivo que sea «cuestión de salud y calidad de vida», y no un lujo inalcanzable.