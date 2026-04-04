Vox exige plazos para arreglar el paseo de Los Álamos de Oviedo

El grupo de Vox en el Ayuntamiento anunció este sábado que ha registrado una iniciativa para el pleno del martes exigiendo al equipo de gobierno que aclare los plazos y el método para rehabilitar el emblemático mosaico del Paseo de los Álamos. La portavoz, Sonsoles Peralta, urge a valorar el estudio petrológico de 2025 para determinar si es viable una intervención «in situ» ante el avanzado deterioro de la zona.

Peralta ha denunciado que la desidia de los sucesivos gobiernos ha provocado que solo se realicen «parches y chapuzas» sin la debida dirección técnica. Además, tras una denuncia de la propia edil, el consejo de Patrimonio Cultural de Asturias ha advertido al Consistorio sobre la ilegalidad de ejecutar obras sin autorización previa. Desde Vox critican que el PP siga «perdiendo el tiempo» mientras el patrimonio local se degrada, exigiendo un proyecto definitivo que garantice la conservación del pavimento.