El Arzobispo de Oviedo pide que "los mentirosos que gobiernan dejen de engañar al pueblo" durante la misa de Pascua

La Catedral de Oviedo acogió este domingo la misa de Pascua de Resurrección presidida por el arzobispo Jesús Sanz Montes, en una celebración que sirvió para poner el punto y final a la Semana Santa litúrgica y estuvo marcada tanto por la solemnidad como por el tono crítico de una homilía con claras lecturas sociales y políticas. Ante representantes de las cofradías de Semana Santa y un templo abarrotado, el prelado puso varias condiciones para "poder cantar el himno de la alegría" entre las que incluyó que "los mentirosos que gobiernan dejen de engañar al pueblo".

La ceremonia, de más de una hora de duración, contó con el acompañamiento musical de la Schola Cantorum dirigida por Sergio Martínez Mendaro y la participación del deán Benito Gallego. En ese contexto solemne, el arzobispo situó la resurrección de Cristo como una respuesta a un mundo que, a su juicio, atraviesa una profunda crisis moral y política.

Sanz Montes describió un escenario global dominado por la incertidumbre, evocando conflictos como la guerra en Irán y sus consecuencias internacionales, dentro de lo que calificó como "tantos apagones que nos imponen su negrura en este tiempo de la historia de la humanidad". Esa referencia conectó con su denuncia de un deterioro generalizado, visible tanto en el ámbito internacional como en la política nacional.

En ese sentido, sus palabras sobre quienes gobiernan adquirieron una dimensión especialmente significativa en un contexto marcado por recientes casos de corrupción. "Que los que se corrompen devuelvan su disfraz y acaten lo debido por la ley", afirmó, en una crítica que apunta directamente a la desconfianza creciente de la ciudadanía hacia las instituciones.

La homilía también abordó cuestiones éticas de plena actualidad, como el reciente caso de eutanasia de la joven Natalia Castillo, que ha reabierto el debate social en España. El arzobispo reclamó que "la vida se respete antes de nacer" y que no se produzca una "muerte abaratada con eutanasias", posicionándose con claridad en una discusión que divide a la sociedad.

Junto a estas referencias, el prelado criticó las "ideologías en curso" que, según dijo, "imponen sus dictados liberticidas", y reclamó una convivencia basada en la verdad y la responsabilidad colectiva. Para Sanz Montes, solo desde ese marco será posible superar un presente que describió como marcado por la confusión y la pérdida de referentes.

Pese a ese diagnóstico, el arzobispo insistió en el mensaje esperanzador de la Pascua, recordando que "toda esta tragedia no tiene la última palabra". En esa línea, animó a las cofradías a continuar su labor, deseando que "Dios fecunde con su gracia todo el esfuerzo e ilusión que habéis demostrado estos días procesionando vuestra fe y esperanza".

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Tenso desalojo

Al final de la misa hubo un momento de tensión cuando, justo antes de la bendición papal, un hombre irrumpió ante el altar mayor gritando: "La profecía se va a cumplir, la apostasía ya está aquí". Fue desalojado, a pesar de oponer inicialmente resistencia, pero a pesar de ello, la celebración continúo con aparente normalidad y sin más sobresaltos.