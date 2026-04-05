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Desalojan a un hombre de la misa de Pascua de la Catedral de Oviedo entre gritos apocalípticos: "La profecía se está cumpliendo"

El varón fue sacado del templo por varias personas encargadas del cuidado del templo sin dejar de lanzar mensajes a los asistentes

El momento del desalojo mientras muestra el móvil a los asistentes a la misa.

El momento del desalojo mientras muestra el móvil a los asistentes a la misa.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Un hombre fue desalojado este domingo de la Catedral de Oviedo tras irrumpir en la misa de Pascua con gritos de carácter apocalíptico, generando momentos de tensión entre los asistentes. Los hechos se produjeron al término de la celebración presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, instantes antes de la bendición final. Según testigos, el individuo se situó frente al altar mayor y comenzó a lanzar proclamas inquietantes como: “La profecía se está cumpliendo, lo dice todo aquí”, apuntó señalando a un teléfono móvil y con referencias explícitas al Apocalipsis.

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La inesperada escena, que se inició después de que el joven siguiera toda la misa de pie, moviéndose por distintos puntos justo delante del altar mayor, provocó desconcierto entre los cientos de fieles presentes, que dudaban si la situación podría agravarse o quedarse en un episodio aislado. "Vaya miedo", se escuchó entre los bancos, a unos fieles que llegaron a temer que se tratase de algún tipo de acto terrorista. En un primer momento, se le pidió que abandonara el templo, pero ante su negativa en insistencia en dejar constancia de su mensaje, varias personas encargadas habitualmente el cuidado del templo procedieron a desalojarlo.

Una vez en el exterior, se adoptaron las medidas oportunas para evitar que el hombre regresara al interior del templo.

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En la catedral se encontraban centenares de personas participando en la misa previa a la procesión de la Sagrada Resurrección, prevista para las 13.15 horas con salida desde la Corrada del Obispo, en la que participan miembros de todas las cofradías de la ciudad. El incidente no impidió finalmente el normal desarrollo de los actos programados.

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