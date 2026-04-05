Detenida una joven de 22 años en Oviedo con 35 gramos de hachís en el bolso

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada de este domingo a una joven de 22 años en Oviedo como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras ser interceptada en un control rutinario en la vía urbana. La mujer iba de acompañante en un vehículo conducido por un praviano de 26 años que dio positivo en un control de drogas y portaba un hacha en el maletero.

Los hechos ocurrieron sobre las 04.00 horas en la avenida Aureliano San Román, donde los agentes mantenían un dispositivo estático de control. Durante la intervención, observaron cómo un turismo realizaba una conducción irregular al aproximarse al punto policial, lo que motivó que se le diera el alto.

El vehículo, un utilitario de color azul, fue detenido sin incidentes. En su interior viajaban dos personas. Mientras el conductor era sometido a las comprobaciones habituales, los agentes apreciaron en la acompañante una actitud visiblemente nerviosa, realizando movimientos con el cuerpo y el bolso como si tratara de ocultar algún objeto.

Ante esta situación, los policías solicitaron a ambos ocupantes que descendieran del coche y procedieron a un registro más exhaustivo tanto del vehículo como de sus pertenencias. En el interior del turismo localizaron varios objetos, entre ellos un hacha y un bastón, por lo que se levantaron las correspondientes actas administrativas.

En el registro del bolso de la joven, los agentes hallaron dinero en efectivo —diversos billetes de distinto valor— y una sustancia de color marrón que, tras su análisis preliminar y pesaje, alcanzó un peso aproximado de más de 35 gramos, compatible con hachís.

Tras este hallazgo, la mujer fue detenida en el lugar de los hechos, siendo informada de sus derechos. Posteriormente fue trasladada a un centro sanitario para la elaboración del preceptivo parte médico y, más tarde, a dependencias policiales.

Ya en comisaría, durante un cacheo más minucioso, los agentes localizaron otra pequeña cantidad de sustancia estupefaciente oculta entre sus ropas.

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Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial, mientras continúan las investigaciones en torno a los hechos.