La Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria llega hoy por primera vez a Oviedo

La Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN) cerrará hoy, a las 18:30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, su "Encuentro de Primavera" a través de un concierto como el que se pudo disfrutar en la jornada de ayer en la iglesia del seminario mayor de Comillas. De esta forma, uno de los pilares educativos y musicales de la comunidad cántabra -que permite al alumnado de enseñanzas superiores de música vivir experiencias en el seno de una orquesta que contribuya a su formación y profesionalización- traspasará, por primera vez, la frontera regional para protagonizar un recital en la capital del Principado.

Óliver Díaz, uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos del panorama actual -quien estuvo al frente de las funciones de "El barberillo de Lavapiés" que inauguró la presente edición del Festival de Teatro Lírico Español en febrero-, ha trabajado, junto a otros especialistas, en la formación de los jóvenes músicos, procedentes en su mayor parte del Conservatorio Jesús de Monasterio y del Conservatorio de Torrelavega, durante los últimos días. En la velada también tomará parte el prestigioso pianista Juan Luis Pérez Floristán, quien actuará como solista en el "Concierto para piano número 2" de Rachmaninov.

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Completan el programa la "Sinfonía número 9 en Mi menor" de Antonín Dvorák ("Del Nuevo Mundo") y la "Fanfarria para el hombre corriente" de Aaron Copland. El concierto será de entrada libre hasta completar aforo.