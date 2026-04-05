Un paseo con respuestas

En el artículo de la semana pasada les hice un test de veinte preguntas con el que puse a prueba su «ovetensidad». Les prometí las respuestas, y para brindárselas quiero que me acompañen en un paseo por nuestra ciudad.

Ya que LA NUEVA ESPAÑA es el causante de esta experiencia, la ruta parte de la sede del periódico, en la calle Leopoldo Calvo-Sotelo. En la cristalera pueden asomarse a algunas de las páginas del diario. Es muy probable que en ellas se recoja alguna declaración de nuestro alcalde, Alfredo Canteli, quien ha dicho varias veces que, aunque se sienta del PP, no está afiliado al partido. También seguro que hay algún reportaje de Pelayo Méndez sobre La Corredoria, el barrio más poblado, u otro de Elena Peláez acerca de alguno de los colegios de la ciudad, como el Pablo Miaja, en la calle General Elorza.

Caminamos calle abajo en dirección al Campo San Francisco. Un buen acompañamiento musical puede ser Michael Jackson, quien dejó una honda huella en Oviedo con su concierto en el Tartiere en 1992.

Eso sí, al llegar al estanque de los patos, en el Campo, nos quitamos los auriculares para disfrutar de la placidez del lugar. El rumor del único surtidor de agua y la lenta navegación de las ánades sobre la superficie logran apaciguar nuestro ánimo y despertar los sentidos. Llega a nuestros oídos el himno de Asturias que tocan las campanas del edificio de Unicaja, en la plaza de la Escandalera. Levantamos la vista y más allá del parque, en la calle Toreno, avistamos la iglesia de Las Esclavas.

Seguimos Campo abajo hasta el paseo de los Álamos, donde los puestos de helados se revalorizan ahora que llegan la primavera y el calor. Quedan aún unos meses para volver a tomar castañas y comer el Desarme, el famoso plato originado en las guerras carlistas.

Cruzamos la gran arteria ovetense, la calle Uría, que toma su nombre de José Francisco Uría y Riego, político de Cangas del Narcea que en el siglo XIX ocupó cargos en el gobierno de O’Donnell. Enfilamos hacia Milicias Nacionales, donde nos topamos con la estatua de Woody Allen, que camina hacia nosotros con su pie izquierdo adelantado. Rebasamos al cineasta neoyorquino y llegamos a la intersección con Palacio Valdés y la calle Pelayo. Frente a nosotros se alza un rascacielos, la Jirafa, que quizá no es tan alto como los de las películas de Allen, pero sus veinte pisos no están mal para Oviedo.

Tomamos la calle Pelayo y pasamos por delante del Campoamor y por la plaza de la Escandalera para luego girar a la izquierda por la calle San Francisco y subir hasta el Edificio Histórico de la Universidad. En medio del claustro nos aguarda, sentado, Fernando Valdés y Salas, hombre muy poderoso en el siglo XVI: obispo, inquisidor, presidente del Consejo de Castilla e impulsor del centro académico asturiano.

Salimos y un poco más arriba visitamos al popularmente conocido como «Viajero» de la plaza Porlier, aunque el nombre oficial de la escultura es «El regreso de Williams B. Arrensberg». Allí está el buen hombre con su sombrero, su corbata y sus cuatro maletas.

Nos paramos a tomar un café. Dudamos si seguir o dejar para otro día otros dos enclaves que nos proponíamos recorrer: los jardines de la Rodriga, junto al Seminario, y la Losa, con sus reconocibles once torres de cuadraditos. También queríamos pasarnos por delante de la Basílica de San Juan y detectar el obús de la guerra civil incrustado en su fachada. Incluso, motivados por un impulso deportivo, nos proponíamos subir hasta el Pico Paisano, la cima del Naranco. O, al menos, bajar hasta el Palacio de los Deportes, en la calle Río Caudal.

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Pero mejor todo eso lo posponemos. No sea que al salir del centro de Oviedo nos extraviemos y nos pase como a aquellos juerguistas del siglo XVI que, tras una noche de correrías, se calentaban a la puerta de los hornos de pan que había extramuros de la ciudad. «Gatos del forno» les llamaban. n