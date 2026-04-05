El paso de Jesús Resucitado cierra una Semana Santa al alza que espera ser de Interés Turístico Regional en 2027

Los actos de Semana Santa concluyeron ayer en Oviedo con «mayor afluencia» que en años anteriores. Frente al cambio de planes de 2025 marcado por las condiciones meteorológicas, en esta ocasión, destacó el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Oviedo, Carlos Ángel González, «todas las cofradías pudieron salir y completar los recorridos completos programados».

«Llevamos unos años en los que cada vez hay más gente siguiendo las procesiones», comentó, para añadir: «Esperemos que para 2027 la Semana Santa de Oviedo esté reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional». Los trabajos previos están en marcha. «Se requiere mucha información, sobre todo estadísticas, y está apoyándonos mucho el Ayuntamiento», dijo Carlos Ángel González, durante la procesión de la Resurrección, a cargo de la cofradía más joven de la Semana Santa ovetense, fundada en 2023.

Es la primera vez que «se pudo completar la Vigilia», señaló el tesorero de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de la Aurora y Virgen de Covadonga, La Resurrección, Antonio Manuel Jovellanos. El paso de Jesús Resucitado, que sacaron los veinticuatro costaleros de rodillas de la Catedral por la puerta de la limosna en dirección a la Corrada del Obispo, había sido trasladado la noche anterior, desde la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga de Teatinos.

El paso de Jesús Resucitado junto a la Catedral, con los integrantes de los coros a la izquierda. / Irma Collín

El Arzobispo, Jesús Sanz Montes, y el deán de la Catedral, Benito Gallego, junto al presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo, el hermano mayor de la cofradía de La Resurrección, Graciano Maújo, y representantes de las otras seis cofradías salieron antes de la imagen. Tras la talla, el párroco de Nuestra Señora de Covadonga, José Ramón Castañón «Pochi», y la Agrupación Musical San Salvador, que estrenó en la procesión la marcha del Resucitado, una obra compuesta por el maestro Alejandro Calleja, director de la formación.

Se interpretó en la unión del Tránsito de Santa Bárbara con la calle Santa Ana. El paso de Jesús Resucitado, que pesa 700 kilos y es transportado a costal, empezó su recorrido entre aplausos de los centenares de personas congregadas en la Corrada del Obispo. Junto a la talla, los cofrades, con su hábito blanco y ribetes azules, procesionan a cara descubierta en dirección a la plaza de la Catedral.

Allí, cerca de un centenar de integrantes de las quince corales de Oviedo, dirigidos por Ángel Gallego, aguardaban la llegada del paso de Jesús Resucitado. Interpretaron «Signore delle cime», obra de Giuseppe de Marzi, «Benedicat vobis», de Haendel y «Resucitó». La procesión continúa por la plaza de Alfonso II hasta la capilla de La Balesquida, donde realizó otra parada.

Tras pasar por las calles Rúa y Cimadevilla la procesión llegó a la Casa Consistorial, tras pasar bajo el arco. Otro de los puntos en el que la comitiva se detuvo fue a las puertas de la iglesia de San Isidoro el Real. El recorrido continuó por el casco antiguo de Oviedo por las calles Jesús y Pozos.

Por Mendizábal, Argüelles y Jovellanos prosiguió el recorrido que tenía como punto de llegada la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. Tras la procesión que cierra la Semana Santa ovetense desde las cofradías se destaca la «alta afluencia» registrada, pero también que «cada vez se anima más gente joven a participar» en las procesiones, aseguró Luis Manuel Alonso, hermano mayor de la Archicofradía del Santo Entierro.