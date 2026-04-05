Preocupación en Oviedo: un informe municipal urge inversiones del Principado para modernizar los envejecidos colegios públicos de la capital

El Ayuntamiento destinó en 2025 más de 5,6 millones de euros al mantenimiento y funcionamiento de los 29 colegios públicos de Oviedo, una cifra que pone de relieve el esfuerzo económico municipal en un ámbito que, más allá de la conservación ordinaria, corresponde en gran medida a la administración autonómica. El dato figura en un informe del área de Edificios y Patrimonio, dependiente de la Concejalía de Infraestructuras que dirige Nacho Cuesta, en el que urge al Principado a invertir para mitigar el deterioro de unos edificios que en su mayoría tienen más de 40 años.

En concreto, el Consistorio asumió el año pasado un total de 5.653.570 euros en servicios como limpieza, conserjería, mantenimiento técnico, suministro energético o revisiones de instalaciones. Solo la limpieza de colegios supuso más de 2,1 millones, mientras que la conserjería superó los 1,5 millones. A ello se suman contratos de mantenimiento eléctrico, térmico o de sistemas de seguridad, además del combustible para calefacción.

Este esfuerzo económico se traduce también en el cuidado diario: a lo largo del año se atendieron 950 incidencias en los 29 colegios públicos de la ciudad, muchas de ellas derivadas del envejecimiento de los edificios. Y es que, además de que la mayoría de los centros supera los 40 años de antigüedad, hay algunos inmuebles que alcanzan o incluso sobrepasan los 70 años.

«El Ayuntamiento está asumiendo actuaciones que no le corresponden para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de las aulas», subrayan fuentes municipales. No se trata solo de pequeñas reparaciones. El propio informe recoge inversiones por valor de 1,29 millones de euros en obras de mayor calado, como reformas de instalaciones térmicas, rehabilitación de fachadas o renovación de baños.

Pese a que la normativa limita las competencias municipales a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios, el Ayuntamiento ha ido más allá en los últimos años. Entre las actuaciones previstas figura la sustitución de carpinterías exteriores en seis colegios o la pintura integral de otros tantos centros, intervenciones que exceden claramente el mantenimiento ordinario. Actualmente, dos cuadrillas trabajan ya en el colegio de Villafría y en el de Ventanielles, mientras que durante el verano se actuará en Las Campas y en el centro de educación especial de Latores, donde también se revisarán las cubiertas.

El informe pone el foco en las carencias estructurales de los centros, especialmente en materia de accesibilidad, eficiencia energética y salubridad. Persisten problemas como barreras arquitectónicas, instalaciones térmicas obsoletas o deficiencias en espacios interiores. En algunos casos, como en los colegios de La Corredoria o Dolores Medio, los baños siguen ubicados en módulos provisionales.

También se detectan necesidades en patios cubiertos, seguridad en accesos o adecuación de espacios a nuevas demandas educativas. «El volumen de incidencias evidencia que muchos edificios requieren reformas estructurales que van más allá del mantenimiento», recoge el documento.

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Ante esta situación, el Ayuntamiento ha trasladado el informe al Principado para que evalúe futuras inversiones. Mientras tanto, el Consistorio continúa asumiendo actuaciones para evitar el deterioro de los centros. Una política que, según el equipo de gobierno, responde a una prioridad clara: «garantizar la seguridad, el confort y la calidad educativa de los alumnos ovetenses, incluso cuando las competencias no son propias».