Estos son los plazos para el inicio de unos trabajos arqueológicos clave para el futuro de Oviedo

La integración de La Vega en la ciudad toma carrerilla de acuerdo al calendario pactado. La concejalía de Planeamiento acaba de sacar la licitación de las excavaciones arqueológicas que desvelarán si finalmente existen restos de relevancia histórica bajo el conjunto fabril. Todo apunta a que los mismos darán inicio a finales de mayo o principios de junio. «El Ayuntamiento está cumpliendo estrictamente con la hoja de ruta y plazos», destaca el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta.

Los nuevos trabajos arqueológicos arrancaron con la elaboración de un informe por la Fundación de la Universidad de Oviedo como base. Con la autorización de la consejería de Cultura, se desarrollaron estudios de prospección geofísica y seguimiento arqueológico que permitieron evaluar el potencial del subsuelo. El resultado es relevante: el 80% del ámbito carece de interés arqueológico significativo, mientras que el 20% restante exige comprobaciones. Este diagnóstico permitió dividir el recinto en zonas y acotar con precisión dónde intervenir, reduciendo la incertidumbre técnica. La Comisión de Patrimonio Cultural del Principado validó este análisis en enero de 2026, fijando una hoja de ruta en cuatro fases.

La primera de ellas es la redacción del proyecto de excavaciones que se acaba de licitar.. El Ayuntamiento inició el procedimiento el 19 de marzo y, tras habilitar presupuesto, cursó invitaciones el 31 de ese mismo mes, con plazo hasta el 15 de abril para presentar ofertas. Una vez adjudicado el contrato, se elaborará la documentación técnica y se solicitará autorización regional, paso imprescindible antes de iniciar los trabajos sobre el terreno.

Si todo va bien, las excavaciones comenzarán a finales de primavera y durarán cinco meses, culminando las mismas en septiembre. «Confiamos en poder cumplir con los hitos del cronograma presentado y pactado con el Principado y Defensa», insiste Cuesta, quien recalca que el cronograma va en plazo.

En paralelo, entre abril y mayo se desarrollarán el levantamiento planimétrico y volumétrico del conjunto y la evaluación de impacto patrimonial, exigida como paso previo al plan definitivo. Todo ello desembocará en el plan especial y el catálogo del ámbito, cuya redacción dependerá también del concurso de ideas ya en marcha. Dicho concurso, que dibujará el futuro del complejo, cerrará en abril la fase de candidaturas y permitirá seleccionar cinco equipos que dispondrán de tres meses para presentar propuestas. Si se cumplen los plazos, en agosto se conocerá la solución ganadora, momento en el que podrá iniciarse la ordenación del recinto.

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El objetivo final, resume Cuesta, es claro: «Lograr la mejor propuesta para que este ámbito deje de ser un recinto aislado». La clave está ahora en que todas las administraciones mantengan el mismo ritmo para evitar retrasos. A corto plazo, el foco se sitúa en la respuesta del Principado, cuyos informes resultan determinantes para no frenar el calendario. El Ayuntamiento reclama agilidad y cooperación institucional para que La Vega avance sin interrupciones y se convierta cuanto antes en un espacio integrado y útil para Oviedo y sus vecinos.