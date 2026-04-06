Alarma en una facultad del centro de Oviedo: un amplio despliegue de bomberos y policía sorprende a los viandantes
La salida de humo de la parte alta de un edificio de Jesús Arias de Velasco, en Llamaquique, llevó a personal del centro a llamar a los servicios de emergencia
Momentos de inquietud los vividos la mañana de este lunes en el entorno universitario de Oviedo. La presencia de abundante humo saliendo de un edificio próximo a la Facultad de Ciencias, en la calle Jesús Arias de Velasco, puso en alerta tanto a estudiantes como a viandantes, que no dudaron en avisar al 112 ante el temor de un posible incendio.
La situación provocó un rápido despliegue de medios de emergencia en torno a las 12.00 horas. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones de bomberos, un furgón de apoyo y una patrulla de la Policía Local, que irrumpieron en la zona con sirenas activadas en torno a las doce del mediodía. La expectación creció entre quienes se encontraban en las inmediaciones del campus, mientras los servicios actuantes se preparaban para intervenir.
Sin embargo, cuando los bomberos se disponían a acceder al portal afectado, comprobaron que no había tal incendio. El origen del humo estaba en la caldera del edificio, que acababa de ser encendida por la comunidad. Desde la parte superior del inmueble emanaba una densa humareda, por momentos de tonalidad oscura, lo que había generado la confusión.
Durante la intervención, los efectivos llegaron a cortar parcialmente un carril de la calle mediante conos para facilitar unas labores de extinción que finalmente no fueron necesarias. Tras verificar que no existía riesgo alguno, el operativo se retiró y los bomberos regresaron a su base en el parque del Rubín.
El episodio quedó así en un susto sin consecuencias, aunque evidenció la rápida respuesta de los servicios de emergencia ante cualquier indicio de peligro.
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