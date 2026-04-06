La asociación de vecinos del Oviedo antiguo llaman a protestar contra el parking del Campillín
El colectivo mantiene en pie este sábado la manifestación contra el proyecto, a pesar de que el Ayuntamiento ya anunció que lo aparca hasta alcanzar un consenso
Los vecinos del Antiguo mantienen el pulso al gobierno local por el Campillín. Pese a que el Ayuntamiento ha anunciado que aparca el proyecto del parking subterráneo en busca de consenso, la Asociación de Vecinos asegura que mantiene en pie una movilización convocada para este sábado a las 12.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. La directiva de colectivo tilda de «barbaridad urbanística» la intervención en uno de los escasos pulmones verdes del casco histórico, hogar de ejemplares centenarios que ya fueron defendidos en la era de Gabino de Lorenzo.
El colectivo vecinal recuerda que los gobernantes son meros «administradores del capital urbanístico» y que la soberanía reside en los ciudadanos. Por ello, hacen un llamamiento a «todos los ovetenses de honor» para que acudan a la concentración convocada frente a la casa consistorial. El objetivo, aseguran, es «dejar clara la voluntad popular» frente a un plan que consideran «un error histórico» que dañaría seriamente la zona verde. Ni la tregua municipal ha frenado el malestar de una zona que se siente legítima propietaria de su patrimonio y que exige el carpetazo definitivo a las obras.
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