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Atención conductores: cortes en el centro de Oviedo por la manifestación contra el parking del Campillín

Se establecerán restricciones de tráfico entre las 12.30 y las 14.30 horas en todas las vías incluidas en el recorrido, así como en distintas calles adyacentes

Las entradas de una ciudad saturadas en hora punta.

Las entradas de una ciudad saturadas en hora punta.

Pelayo Méndez

Oviedo

La Jefatura de la Policía Local de Oviedo informa de que el próximo sábado 11 de abril se desarrollará una manifestación en contra del proyecto de aparcamiento en el Campillín, que recorrerá varias calles del centro de la ciudad. La marcha partirá de la plaza de la Constitución y continuará por la calle del Sol, plaza del Sol, Postigo Alto, calle Padre Suárez y calle Marqués de Gastañaga, para finalizar en el entorno del parque del Campillín.

Con motivo de esta movilización, se establecerán cortes y restricciones de tráfico entre las 12.30 y las 14.30 horas en todas las vías incluidas en el recorrido, así como en distintas calles adyacentes, especialmente en San Pedro Mestallón, Paraíso y Postigo Bajo, donde también se prevén afecciones puntuales. La circulación se irá restableciendo de manera progresiva a medida que avance la manifestación, con el objetivo de minimizar el impacto en la movilidad de la zona.

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Asimismo, las paradas de autobús urbano TUA y de taxi situadas en las vías afectadas y su entorno podrán sufrir alteraciones o interrupciones temporales durante el desarrollo del acto. Desde el Ayuntamiento se recomienda a los ciudadanos optar por itinerarios alternativos, hacer uso preferente de las rondas de circunvalación y del transporte público, y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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