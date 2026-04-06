Comienzan a cimentar la pasarela intermodal entre las estaciones de tren y autobús de Oviedo

Las obras para sellar la histórica deuda de movilidad entre las estaciones de tren y autobús de Oviedo con una pasarela avanzan según los plazos previstos. Tras meses de trabajos «invisibles» en el subsuelo del aparcamiento, las tareas de micropilotaje han dado paso a una fase clave: la ejecución del hormigonado y forjado de los cimientos. Esta base sustentará la futura estructura de vigas en celosía blancas que cambiará definitivamente la fisonomía de la zona.

El proyecto, gestionado por la Consejería de Fomento que dirige Alejandro Calvo, supone una inversión de 2,2 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. El objetivo es crear un gran nodo intermodal en el corazón de la capital, eliminando las barreras arquitectónicas que durante décadas han dificultado el tránsito peatonal. Actualmente, los viajeros deben sortear escaleras y desniveles con maletas o carritos, un calvario que tiene los días contados.

La nueva infraestructura contará con tres ascensores de gran capacidad, capaces de mover hasta 3.000 personas por hora, y un bloque de escaleras hacia la terminal de Pepe Cosmen. El diseño incluye una zona cubierta y una gran pantalla luminosa interactiva que servirá de hito visual e informativo para los usuarios.

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Esta actuación se suma a la transformación de la movilidad en el entorno, marcada también por la reforma que la misma consejería está acometiendo la glorieta de Luis Oliver. Allí, los operarios intensifican el movimiento de tierras para el nuevo vial hacia Ciudad Naranco, consolidando una ambiciosa reordenación urbana que busca agilizar el tráfico y mejorar la conectividad de Oviedo con el resto de la región y con el populoso barrio.