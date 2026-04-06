IU Oviedo defenderá en el Pleno la prórroga de los contratos de alquiler impulsada por el Gobierno

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo llevará al Pleno municipal de este martes una iniciativa para impulsar la aprobación de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual planteada por el Gobierno central. "Estamos ante una crisis estructural de acceso a la vivienda que puede expulsar a miles de familias de sus hogares", aseguró el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares.

Izquierda Unida recuerda que, en los últimos cinco años, los precios del alquiler han aumentado un 37,1% en la capital del Principado y advierte que, aproximadamente, 50.000 personas podrían verse afectadas si no se adoptan medidas. La iniciativa insta al Gobierno del Principado de Asturias a que, a su vez, inste al Gobierno de España a aprobar con urgencia la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual para aquellos sujetos a renovación en 2026, 2027 y 2028.

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"Hemos demostrado que, con acuerdos, se pueden impulsar avances en vivienda en Oviedo, pero es imprescindible que otras administraciones actúen con la misma determinación. La prórroga de los contratos es hoy la herramienta más inmediata y eficaz para evitar subidas abusivas y garantizar estabilidad a las familias trabajadoras", concluyó Llamazares, insistiendo en la necesidad de una respuesta institucional firme ante esta emergencia social.