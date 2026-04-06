Los mejores "trail runners" de España se ponen a prueba en Oviedo

Oviedo se convertirá en la capital del trail running nacional el próximo domingo. La ciudad acogerá el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas en la falda del Naranco, en un fin de semana en el que también se disputará el Trail del Prerrománico, consolidando este enclave como epicentro del atletismo español. La cita reunirá a deportistas de gran nivel procedentes de todo el país y refuerza el posicionamiento de la capital asturiana como referente deportivo, en el marco de su designación como Ciudad Europea del Deporte 2026. "Estamos convencidos de que este será el primero de muchos campeonatos de España y que convertirá a Oviedo en sede del trail y referencia de la Federación Española de Atletismo", aseguró la concejala de Deportes, Concepción Méndez, durante la presentación celebrada este lunes en el Palacio.

La participación alcanza cifras destacadas, con presencia de las principales federaciones autonómicas del país. En categoría masculina, la absoluta reúne a 16 federaciones y 72 corredores, la sub-23 a 12 federaciones con 37 participantes y la promoción a 14 con 52 atletas, sumando un total de 161. En la femenina, los números también evidencian el crecimiento de la disciplina: 14 federaciones y 61 atletas en absoluta, 9 federaciones con 26 en sub-23 y 12 con 42 en promoción, alcanzando los 130 participantes. En conjunto, el campeonato reunirá a 291 deportistas, lo que confirma el tirón del trail running y garantiza un alto nivel competitivo en el evento.

Categorías y distancias

La competición se articula en tres grandes categorías que estructuran la competición según la edad y el nivel de los participantes. Por un lado, la categoría absoluta agrupa a los atletas senior, sub-23 y máster, siendo la principal referencia competitiva. A ella se suma la categoría sub-23, con entidad propia aunque vinculada a la anterior en cuanto a posibles alineaciones. Finalmente, la categoría de promoción está destinada a los jóvenes talentos, incluyendo a corredores sub-18 y sub-20.

En cuanto a las características técnicas de cada prueba, las diferencias se aprecian tanto en la distancia como en el desnivel acumulado. La categoría absoluta afronta el recorrido más exigente, con 22 kilómetros y 1.200 metros de desnivel, mientras que la sub-23 reduce la distancia a 13 kilómetros con 700 metros de desnivel. Por su parte, la categoría de promoción presenta un trazado de 8 kilómetros y 400 metros de desnivel, adaptado a los atletas más jóvenes.

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"Es un honor poder contar con Asturias y, en particular, con Oviedo como escenario de esta prueba. Será, además, la primera vez que el campeonato se celebre en el espectacular circuito del Naranco, un entorno que reúne unas condiciones inmejorables. Desde el momento en que se presentó la candidatura, el respaldo fue unánime", concluyó María José Coto, miembro de la Junta de Gobierno de la Real Federación Española de Atletismo.