La ocupación hotelera alcanzó el 95% en los días festivos de la Semana Santa de Oviedo

La valoración realizada por el concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, sobre la reciente Semana Santa en Oviedo confirma el buen momento turístico que atraviesa la ciudad asturiana. «Oviedo ha cerrado una Semana Santa claramente positiva», subrayando la importancia de estos días para el sector local, en los que se ha registrado una ocupación de «en torno al 95%» en los hoteles durante las fechas centrales de las celebraciones.

Ajuicio del concejal, «la ciudad se ha consolidado como uno de los destinos urbanos más atractivos del norte de España», algo que se refleja en los datos de ocupación y en la notable presencia de visitantes durante toda la semana. Uno de los aspectos más destacados ha sido la ocupación hotelera, que «en los días centrales ha rozado el lleno técnico». El dato del 95% de ocupación evidencia, según las palabras de García Quintana que «Oviedo es capaz de atraer a un gran número de turistas incluso fuera de la temporada estival».

La climatología también ha jugado un papel clave, ya que, en palabras del concejal, «el buen tiempo ha acompañado durante toda la semana», favoreciendo tanto la participación en las procesiones como el disfrute de la oferta cultural y gastronómica. A ello se suma la celebración de la Oviedo Cup, que «ha contribuido de manera muy importante a estos buenos resultados».

En cuanto a las actividades religiosas, el edil ha resaltado que «todas las procesiones se han desarrollado con normalidad y con gran asistencia de público», incluso superior a la de años anteriores. Este incremento demuestra, a su juicio, «el interés creciente que despierta la Semana Santa de Oviedo».

El Ayuntamiento ha querido reconocer de forma expresa el trabajo de la Junta de Hermandades y Cofradías, señalando que «su compromiso durante todo el año es fundamental para el crecimiento de esta celebración». También ha valorado la implicación del sector hostelero y comercial, que «ha contribuido decisivamente a ofrecer una experiencia completa a los visitantes».

Contrastes

No obstante, esta visión positiva contrasta con algunas opiniones del sector. Mientras Iván Hortal calificó la Semana Santa como «muy positiva», Pedro Caramés, desde el Bulevar de la Sidra de Gascona, indicó que las cenas estuvieron «más flojas» aunque las comidas registraron mayor ambiente.

En cualquier caso, García Quintana insiste en que «el balance global es claramente satisfactorio» y reafirma la estrategia turística municipal. Según explica, «la diversificación de la oferta y la colaboración público-privada están dando resultados».

El concejal considera que estos datos consolidan a Oviedo como «motor turístico de Asturias» y como una ciudad capaz de generar actividad económica y proyectar una imagen atractiva. En definitiva, concluye que «Oviedo demuestra una vez más su capacidad para atraer visitantes».

Este impulso turístico no solo beneficia al sector servicios, sino que repercute en el conjunto de la economía local, fortaleciendo el empleo y la actividad empresarial. Asimismo, refuerza la proyección exterior de la ciudad, que se posiciona como destino cultural y gastronómico de referencia en el norte peninsular.

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La continuidad de estos resultados dependerá, según el responsable municipal, de mantener la apuesta por eventos de calidad y por la mejora constante de los servicios turísticos. Con ello, se pretende seguir atrayendo visitantes y consolidar el crecimiento sostenido del destino en futuras ediciones de la Semana Santa.