Oviedo impulsa la inserción laboral juvenil con casi noventa plazas en las Escuelas Taller

El Ayuntamiento de Oviedo dio este lunes la bienvenida a los participantes de la nueva convocatoria de las Escuelas Taller, un programa de empleo y formación que permitirá la contratación de cerca de un centenar de personas durante los próximos doce meses. El acto estuvo presidido por el alcalde, Alfredo Canteli, junto a la concejala de Economía y Políticas Sociales, Leticia González, quienes recibieron a los 75 alumnos y a las 14 personas del equipo técnico que forman parte de esta iniciativa.

Durante la presentación, el regidor destacó que este programa no solo ofrece una formación técnica especializada, sino que también mejora de forma directa las opciones de inserción laboral a corto plazo. Por su parte, González subrayó el valor del enfoque práctico de las Escuelas Taller, donde los participantes obtienen un certificado profesional mientras desarrollan un trabajo real, lo que les permite adquirir competencias clave como la responsabilidad y la adaptación al entorno laboral.

Las Escuelas Taller están dirigidas a personas desempleadas menores de 30 años y combinan aprendizaje con experiencia profesional en proyectos concretos. En esta edición se desarrollarán dos actuaciones principales: por un lado, la rehabilitación del segundo edificio del Centro Social de Tudela de Agüeria, que incluirá trabajos de fontanería, carpintería y electricidad también en el Teatro Campoamor; por otro, la intervención en el Teatro Filarmónica, centrada en la tapicería de butacas y otros elementos del mobiliario escénico.

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El programa cuenta con una financiación conjunta del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, con un presupuesto total de 1,8 millones de euros, de los cuales más de 266.000 euros son aportados por el consistorio. Esta inversión refuerza el compromiso municipal con el empleo juvenil y la mejora de la cualificación profesional en sectores vinculados a la rehabilitación y la cultura.