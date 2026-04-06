La pista finlandesa de Oviedo estrenará dos aseos automáticos de uso público

La conocida pista finlandesa de Oviedo contará próximamente con dos aseos públicos, dando respuesta a una demanda histórica de los usuarios de la popular «ruta del colesterol». Esta mejora se llevará a cabo en el marco de la renovación del contrato de mobiliario urbano, una actuación que permitirá modernizar diversos elementos del espacio público y adaptarlos a las necesidades actuales.

La prórroga del contrato fue aprobada en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 26 de marzo. En ella se acordó extender durante cinco años más la concesión a la empresa JCDecaux, a partir de julio de 2026, fecha en la que finaliza el contrato actualmente en vigor. Esta renovación no solo garantiza la continuidad del servicio, sino que también incorpora importantes novedades.

Entre las mejoras previstas se encuentra la retirada de varios paneles publicitarios que han quedado obsoletos, sustituyéndolos por soportes digitales más modernos y eficientes. Asimismo, se contempla la instalación de los dos aseos automáticos de acceso universal en el entorno de la pista finlandesa, cuya ubicación exacta aún está por determinar, atendiendo a criterios de los técnicos municipales.

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La incorporación de estos servicios busca, según fuentes del equipo de gobierno, «mejorar la experiencia de los numerosos vecinos que utilizan a diario este espacio para pasear, hacer deporte o disfrutar del entorno natural», reforzando así su carácter accesible y funcional.