El PSOE de Oviedo urge a excavar ya en La Vega para evitar retrasar su recuperación

El PSOE de Oviedo aseguró este lunes que no quiere que el futuro de la fábrica de armas de La Vega se convierta en un laberinto de imprevistos. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, exigió al equipo de gobierno un estudio arqueológico «riguroso» sobre los terrenos para evitar que posibles hallazgos bloqueen el desarrollo de una zona que tilda de «oportunidad histórica» para el futuro de la ciudad.

Llaneza criticó la «falta de planificación» del Ejecutivo de Alfredo Canteli, lamentando que se impulse un concurso de ideas sin cumplir antes con los estudios exigidos en el convenio de 2024 que el Ayuntamiento ya ha anunciado para finales de primavera. «¿Por qué no se han hecho ya si el proyecto existe hace más de un año?», cuestionó el líder de la oposición municipal, alertando del riesgo de que las propuestas ganadoras queden invalidadas por el hallazgo de restos relevantes.

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En la misma línea, el edil Juan Álvarez calificó de «despropósito» ignorar un informe previo de 110.000 euros para apostar por un georradar que «no confirma ni descarta nada». El PSOE llevará hoy al Pleno una proposición para posponer el certamen hasta tener certezas patrimoniales y modificar un jurado que consideran «eminentemente político». Para los socialistas, resulta incomprensible que la gestión de un enclave estratégico, destinado a ser motor industrial y cultural, «carezca del sentido común».