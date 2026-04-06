Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos

Luto en Teatinos y en el corazón comercial de Oviedo. José Luis Suárez, el rostro amable tras el mostrador de la emblemática tienda de calzado infantil Pekes, en Longoria Carbajal, falleció este sábado a los 63 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). No pudo superar las graves secuelas de un atropello sufrido al mediodía del martes de la semana pasada a escasos metros de su casa, justo cuando cruzaba el paso de peatones que conecta los tramos de acera que parte la salida del parking del centro comercial Los Prados a la avenida de Atenas.

El fatal desenlace cayó como un jarro de agua fría entre los vecinos y clientes de un hombre que era historia viva de Longoria Carbajal. El siniestro se produjo en torno a las 14.10 horas. Según los testigos, un turismo conducido por otro varón arrolló a Suárez en el pequeño paso de cebra. El hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza a causa de un siniestro cuyos detalles son objeto de investigación de la Policía Local, que deberá presentar la recreación del siniestro ante la autoridad judicial para tratar de aclarar los sucedido. Aunque los servicios de emergencia lo trasladaron de inmediato al complejo hospitalario, el traumatismo craneoencefálico derivó en complicaciones irreversibles tras varios días de lucha en la unidad de cuidados intensivos.

«Estamos muertos de pena, era una persona de lo mejor», lamentaban ayer en un bar cercano al lugar del impacto, donde conocían al fallecido y siguieron el suceso en directo. José Luis residía con su pareja en el propio barrio de Teatinos, a escasa distancia de donde encontró la muerte de forma tan abrupta. Su trayectoria profesional estuvo ligada desde los años 80 al negocio familiar que fundó su madre, Emilia, en 1975. Tras un breve relevo de su hermano mayor, José Luis asumió con dedicación el mando de Pekes, trabajando codo con codo primero con su hermana Rosa María y, en los últimos años, con su sobrina Sandra Cadavieco, manteniendo vivo el espíritu de una tienda referente para generaciones de ovetenses.

Por su parte, el conductor del vehículo implicado, que se llevó por delante al peatón cuando se incorporaba desde el ramal de salida del parking al carril de la avenida de Atenas en sentido hacia Ventanielles, dio negativo en la prueba de alcoholemia realizada por la Policía Local.

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El último adiós a José Luis tuvo lugar este lunes con una emotiva celebración de la palabra en la capilla del tanatorio de Los Arenales, tras ser incinerado en la más estricta intimidad de su familia y amigos, quienes recordarán siempre su trato cercano y su eterna sonrisa tras el mostrador. Su partida deja huérfana a una de las esquinas más queridas de la capital asturiana.