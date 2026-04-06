Vox reclama la creación un protocolo municipal de actuación inmediata ante el acoso escolar en Oviedo
La formación plantea en el Ayuntamiento un protocolo de respuesta inmediata con atención psicológica rápida y mayor coordinación institucional
El grupo municipal de Vox en Oviedo presentó este lunes una moción para implantar un protocolo de actuación inmediata frente al acoso escolar, con el objetivo de ofrecer una respuesta más ágil a los casos detectados. La propuesta apuesta por reforzar la coordinación con los servicios sociales, así como con los ámbitos educativo y sanitario, y garantizar una atención psicológica especializada en plazos breves.
La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, alertó de las consecuencias que este problema tiene en la salud mental de los menores. "El acoso escolar genera depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas", afirmó, y añadió que también repercute en el rendimiento académico y la motivación del alumnado.
Según datos correspondientes a 2025, cerca del 10% del alumnado asturiano ha sufrido situaciones de acoso. Además, un 12% asegura conocer casos en su entorno y un 16% afirma padecer episodios de forma recurrente a lo largo del mes, lo que evidencia la extensión del problema en los centros educativos.
Peralta subrayó que, pese a los programas de prevención, las familias siguen encontrando dificultades para actuar con rapidez. “Cuesta saber a dónde acudir o qué pasos dar”, señaló, al tiempo que advirtió de que los procedimientos actuales no siempre garantizan una respuesta inmediata y pueden incrementar la presión sobre la víctima. Asimismo, recordó que en el curso 2025 se registraron 146 casos confirmados y 469 denuncias en Asturias.
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