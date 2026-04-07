La Ampa del colegio de Latores urge la sustitución de los toldos de las ventanas
«Están rotos y estropeados; hay que cambiarlos lo antes posible», aseguran las familias
«La sustitución de los toldos de las ventanas es urgente y no puede esperar al verano», afirma la Ampa (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio de Educación Especial de Latores. Las temperaturas altas de estas últimas jornadas hacen necesario que esta actuación se aborde «lo antes posible», señalan las familias.
El problema se genera en una de las fachadas del centro educativo. Los toldos existentes están rotos o estropeados, con lo que no se pueden abrir o cerrar. La sustitución de las lonas es una de las obras comprometidas por el Principado, según indican desde la Ampa. En el colegio de Latores también está pendiente la reparación de humedades o trabajos de pintura. «Son actuaciones reclamadas hace ya un tiempo», destacaron las familias.
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