El Ayuntamiento sustituirá las ventanas de seis colegios pese a que, sostiene, es una competencia del Principado

El Ayuntamiento abordará este verano la sustitución de ventanas en seis colegios públicos del concejo, una actuación que la administración local considera que no es de competencia municipal. Las carpinterías exteriores serán renovadas en los centros Baudilio Arce, La Corredoria, Dolores Medio, La Ería, Pablo Miaja, donde la actuación se centrará en el pabellón lateral, y Parque Infantil, donde las obras se centrarán en la fachada sur.

Estos trabajos, refleja el informe elaborado por el área de Edificios y Patrimonio, dependiente de la Concejalía de Infraestructuras que dirige Nacho Cuesta, son competencia del Principado. La sustitución de ventanas «por otras de similares características» corresponden a las entidades locales, considera la Consejería de Educación. En el documento elaborado por el Consistorio se pide al Principado que invierta para mitigar el deterioro de unos edificios que en su mayoría tienen más de 40 años.

Estos edificios, constata el Consistorio, requieren de una «reforma estructural y de adaptación normativa que exceden del ámbito de la conservación y mantenimiento atribuido a las entidades locales». Por lo que, añade, «deberán ser abordadas por la administración competente en materia de educación del Principado deAsturias».

En el listado confeccionado con las demandas de los diferentes centros se plasman obras «de competencia regional», indica el Ayuntamiento, en 23 colegios del municipio. La mejora de accesibilidad y las obras para reducir el ruido en los comedores son actuaciones cuya necesidad comparten varios de los colegios ovetenses.

Se incluye una obra que lleva esperando ocho cursos, la reforma integral del salón de actos del colegio Gesta, que fue clausurado por una plaga de carcoma. El Ayuntamiento, señalan fuentes municipales, «está pendiente del Principado para suscribir un convenio», que financiarán a partes iguales y que superará el millón de euros. En ese centro se precisa además mejorar el cierre del recinto escolar.

Colegio de Latores

En el colegio de Educación Especial de Latores también hay pendientes varias obras como el cambio de los toldos de las ventanas. Una actuación que tiene que ser urgente y no puede esperar al verano, reclaman las familias, «ya que las aulas alcanzaron temperaturas altas» este lunes.

La mejora de la accesibilidad es una de las necesidades en el colegio Juan_Rodríguez Muñiz de Las Campas al igual que en el colegio José Luis Capitán de Colloto, donde se piden también mejoras en la biblioteca. En varios centros, refleja el listado del Ayuntamiento, se precisa cubrir el patio, como en el colegio San Pedro de los Arcos, en Villafría y en La Corredoria. En el primero de ellos, también se reclama actuar en las cubiertas y construir una rampa para salvar los escalones de la entrada.

Para el centro Carmen Ruiz-Tilve se pide instalar un toldo o visera en el patio. En el listado figura una obra de mejora de los baños del colegio Lorenzo Novo Mier, que asumirá el Ayuntamiento aunque, afirma, es de competencial regional. También en el Dolores Medio y en el Veneranda Manzano se demanda una reforma de los aseos. Estas son actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento en repetidas reuniones al Principado. El Consistorio aborda otras necesidades de los centros educativos y el pasado año destinó más de 5,6 millones de euros a su mantenimiento y funcionamiento.