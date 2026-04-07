La concejala de Economía critica que las reglas fiscales «penalizan a los ayuntamientos» como el de Oviedo

«Pedro Sánchez se olvida de las administraciones locales porque no nos necesita para mantenerse en el poder». Son palabras de la concejala de Economía, Leticia González, que ayer defendió una reforma de las reglas fiscales. «La norma penaliza a los ayuntamientos que mejor gestionan como es el caso de Oviedo», expuso la edil durante el Pleno en el que se aprobó un suplemento de crédito de 3,7 millones de euros. De ellos, 1,35 se destinarán a los diferentes servicios municipales y bienes y los 2,35 para gastos de personal. «Gobernar y gestionar implica tomar decisiones y reaccionar a a aquellas áreas que por su éxito requieren un mayor esfuerzo inverso», destacó.

La Corporación también aprobó otro suplemento crédito para la Fundación Municipal de Cultura de 795.000 euros. De esta cantidad, 240.000 euros irán destinados al Plan Estratégico Cultural de Oviedo. También se destinarán 329.800 euros para la organización técnica de las actividades, 100.000 para llevar a cabo la programación y 125.000 para subvenciones.

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Por otro lado, los miembros de la asociación Ecos del Lluera se concentraron en la plaza del Ayuntamiento antes del Pleno para pedir que en la revisión del Plan General de Ordenación se incluya que en el suelo extractivo «no se puedan usar después usos industriales como plantas de asfalto y de hormigón». «También que todas las canteras se restauren y solicitamos la suspensión de licencias hasta que el nuevo documento esté aprobado». Puntos que en la sesión fueron defendidos por el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza.