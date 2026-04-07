Duatlón solidario en Santullano

A unos metros de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, los alumnos del colegio La Inmaculada celebraron una de las actividades estrella de la Semana de la Educación Física. Pasadas las diez y media de la mañana se inició la prueba del duatlón solidario, un cita que ya se ha convertido en tradicional cada curso. Escolares de todos los cursos participaron en las diferentes carreras organizadas, en bicicleta y corriendo alrededor del parque de Santullano.

La organización de la actividad corre a cargo del colegio La Inmaculada, que cuenta con colaboración de la Federación de Triatlón del Principado de Asturias. «Todo lo recaudado lo remitimos a la ONG Korima Claretianas», aseguró Jorge Barredo, profesor de Educación Física en el colegio La Inmaculada y tesorero del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Principado (Colef Asturias). El proyecto que se financiará se centra en la puesta en marcha de una escuela en Madagascar.

«Cada uno de los participantes colabora con los cinco euros de la inscripción en el duatlón», explica Barredo, poco antes de que los alumnos de Educación Infantil tomen la salida. A lo largo de la mañana más de 100 escolares participaron en la actividad, que se desarrolla una jornada después de que se celebrase el Día Mundial de la Educación Física.

A lo largo del recorrido, profesores y alumnos de ESO controlan el desarrollo del duatlón. También se encargan de que las bicicletas de cada alumno, que llevan unas pegatinas identificativas, estén disponibles en el lugar reservado para ellas. Allí, los escolares las cogen, junto con los cascos, para completar el recorrido.

Antes de salir, cada uno de los grupos, estira mientras suena la música. A lo largo de la ruta marcada por los organizadores, los alumnos reciben los ánimos de las familias, que no faltan a la cita que une a la comunidad educativa.

Clases de patinaje

Al terminar, a los escolares les espera el avituallamiento, que incluye una botella de agua y una naranja. Integrantes de la Ampa (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del centro realizan el reparto de productos comprados por el colectivo y donados. Bárbara Núñez, secretaria de la Ampa, elogió la iniciativa que «además de ser solidaria y servir para recaudar fondos también incluye la actividad física».

Una vez finalizado el duatlón solidario, los alumnos retornan al colegio. La semana de la Educación Física que celebra el colegio La Inmaculada se inauguró el pasado lunes con una charla en la que se analizaron diversas profesiones relacionadas con el deporte.

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Además, todos los días se organiza una carrera alrededor del patio del centro educativo para iniciar la jornada escolar. Se han programado también, para los alumnos de Educación Primaria y sus familias, clases de patinaje y hockey, y habrá un torneo solidario de pickleball, que combina elementos de tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa.