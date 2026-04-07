En emblemático paseo de Oviedo que estará en obras a finales de este año: se eliminarán los socavones y se repondrán todas las teselas

Dos tercios del paseo de los Álamos estarán en obras a finales de año. Este fue el anuncio hecho por el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, después de que la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, pidiese datos sobre cómo se van a realizar las obras. Los trabajos se harán sobre el terreno actuando únicamente en las piezas más deterioradas. Unas labores que costarán 2 millones de euros.

"En un principio, se hizo un proyecto que implicaba un gasto de 5 millones, era un plan válido pero había otras alternativas y así nos lo trasladaron los técnicos especialistas", detalló el segundo teniente de alcalde. Los trabajos mejorarán la zona que no se verá afectada por las obras de ampliación del parking de La Escandalera.

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Sobre el Campo de San Francisco, el edil también anunció que ni en las fiestas de San Mateo ni en Navidad se produjeron daños en el Jardín Histórico. "No queremos que este espacio verde con una visión meramente contemplativa; queremos un espacio vivo y dinámico".