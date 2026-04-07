Fallece en Oviedo el psiquiatra José María Uncal Jiménez de Cisneros, figura clave del Teléfono de la Esperanza de Asturias

El psiquiatra José María Uncal Jiménez de Cisneros, coordinador del área de salud mental del Teléfono de la Esperanza de Asturias durante más de veintisiete años, falleció este martes en Oviedo a los 74 años. Nacido en Madrid, se licenció en Medicina y Cirugía realizando después la especialización por la Universidad Complutense. A lo largo de su carrera profesional, ostentó diversos puestos en la clínica de Nuestra Señora de la Paz de Madrid tratando a enfermos agudos y con rehabilitación social de crónicos.

También fue jefe del departamento de Terapias Colectivas y el Hospital de Día de este mismo centro y era miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Trabajos que compatibilizó con la docencia siendo profesor colaborador de la Universidad Pontificia de Comillas, la Complutense y el Centro Bertrand Rusell asociado a la Universidad Autónoma.

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Uncal Jiménez de Cisneros deja como legado un amplio abanico de libros, publicaciones, enseñanzas a través de talleres y ponencias. Deja viuda a Marta Rubio con quien tuvo dos hijos: Irene y Víctor. La capilla ardiente se instalará este miércoles en la sala número doce del tanatorio Los Arenales y sus restos serán incinerados a las tres y cuarto de esta tarde.