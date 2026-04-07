Lluis Orriols: «La izquierda y la derecha, en España, tienen altas dosis de antipluralismo»

La democracia no está en crisis por falta de racionalidad, sino por el exceso de identidad enfrentada. Entender este cambio es clave para afrontar los desafíos políticos del presente. Así lo explicó ayer en el Club Lluis Orriols, profesor y vicedecano de Estudios Políticos en la Universidad Carlos III de Madrid y doctor por la Universidad de Oxford, que advirtió del alto grado de antipluralismo que se detecta tanto en la izquierda como en la derecha de España. Orriols, a quien presentó Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, planteó desde el inicio una serie de preguntas que interpelan directamente al votante: ¿decidimos nuestro voto en función de políticas concretas o por lealtad a un bando? ¿Elegimos al candidato que más nos convence o simplemente votamos contra quien rechazamos? Su respuesta rompe con la visión clásica del votante racional: la identidad pesa tanto o más que el cálculo.

Resultados cuestionados

Orriols llamó la atención sobre el ascenso de Vox entre votantes socialdemócratas. «El partido ya está preparado para ganar terreno entre esos votantes: gente joven y de mediana edad que trabaja y llega a fin de mes;carece de estudios superiores y vive en urbes medianas, el perfil clásico de ‘lepenización’», recalcó Orriols. Uno de los aspectos más preocupantes que destacó fue el creciente cuestionamiento de los resultados electorales por parte de los «perdedores». según el análisis de Orriols, España muestra signos claros de tensión en este ámbito: es decir, una tendencia a deslegitimar al adversario o incluso a plantear su exclusión del sistema. Sin embargo, señaló que estas dinámicas adoptan formas distintas según el espectro ideológico.