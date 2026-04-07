Luis Vicente Canela: "La guerra civil es la peor de todas las contiendas, por su carácter fratricida"
«A este nuevo conflicto en Irán no le veo ningún sentido» señala el militar avilesino, miembro del Cuerpo de Operaciones Especiales, en la reserva y autor de «El romance del comandante Moreno»
«La sociedad civil debe tomar mayor control de la política; no puede haber alguien que acumule tanto poder. A esta última guerra en Irán no le veo ningún sentido. La diplomacia está ahí, precisamente para prevenir los conflictos». Lo dijo ayer en el Club Antonio Luis Vicente Canela, teniente coronel retirado del Cuerpo de Operaciones Especiales, autor de «El romance del Comandante Moreno», novela editada con el apoyo de la Fundación Cajastur, que .toma como referencia el romance popular que comienza con unos versos que evocan el horror vivido en el pueblo lucense del Acebo, próximo a Asturias: la ejecución de un grupo de combatientes republicanos, entre ellos el comandante José Moreno Torres.
Una historia que nace del silencio
«Este libro nace del silencio, de una historia apenas contada durante décadas, sepultada entre recuerdos y el peso de la Guerra Civil. Esta novela busca reconstruir, desde la literatura, un episodio trágico de 1937», explicó Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y presentador del acto. Antonio Luis Vicente Canela, natural de Avilés y con una extensa trayectoria militar —que incluye misiones en Bosnia e Irak—, reflexionó obre la guerra y sus huellas. «Más allá de posiciones políticas, la guerra civil quizá es el peor tipo de guerra, por su carácter fratricida, que hace más difícil cerrar las heridas», aseguró. El escritor trazó paralelismos entre distintos conflictos contemporáneos, deteniéndose en la evolución de las tácticas militares y en el auge de las fuerzas especiales a partir de Vietnam. El acto contó con la presencia de Manuel de Barros, presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos, y de Carlos Siñériz, director de la Fundación Cajastur.
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