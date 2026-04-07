Luis Zueco: "El arte, cuando es verdadero, incomoda. Goya representa esa España ilustrada que anhelaba la modernidad frente al oscurantismo"

Luis Zueco, (Borja, Zaragoza, 1979) es director de los Castillos de Grisel y de Bulbuente, dos fortalezas restauradas y habilitadas como alojamientos con encanto y como sede de eventos. Además, es ingeniero industrial, licenciado en Historia y máster en Investigación artística e histórica, miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y colaborador, como experto en patrimonio y cultura, en persos medios de comunicación. Ha logrado el éxito internacional de la crítica y el público con su fascinante Trilogía Medieval: El castillo, La ciudad y El monasterio, tres novelas que llevan a través de adictivas tramas de intriga ambientadas por los escenarios arquitectónicos más importantes de la época. Sus libros posteriores lo han consagrado como uno de los novelistas más importantes de España. Este miércoles, a las 19.30 horas, estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA para hablar de "El juicio. La Inquisición contra Goya", su nueva novela.

En su nueva novela, coloca a Francisco de Goya frente a la Inquisición. ¿Qué le llevó a fijarse en este episodio concreto de su vida?

Lo que me atrajo fue Goya como símbolo: ¿qué ocurre cuando un artista es libre? Se trata de un episodio real, peligroso y que marcará personal y artísticamente su vida y su obra. Este suceso, además, me permite dar respuesta al interrogante que vertebra toda la novela: ¿qué es el arte?

¿Qué hay de verdad documentada en este proceso contra Goya y qué licencias narrativas se ha permitido para construir la historia?

Existe su expediente, aunque incompleto, y con las sospechas que despertaron algunas de sus obras, especialmente por el contenido de los Caprichos y la pintura de la Maja Desnuda. A partir de estos indicios, la novela entra en los “espacios en blanco”, que son los más fértiles para la ficción. Si bien he sido respetuoso con el contexto histórico, los personajes y los hechos verificables, me he permitido construir los diálogos, las tensiones internas…En definitiva, la verdad histórica es solo el punto de partida; mi objetivo es alcanzar una verdad más profunda, la emocional.

La obra retrata una España convulsa y vigilada. ¿Encuentra paralelismos entre aquella sociedad y el presente?

Muchos más de los que nos gustaría admitir. Cambian las formas, pero no tanto la esencia de los mecanismos. La vigilancia, la sospecha, la necesidad de señalar al discrepante… siguen ahí, aunque con nuevas etiquetas y otras herramientas. La novela no pretende establecer un paralelismo directo, pero sí invitar al lector a hacerse una pregunta incómoda: ¿de verdad estamos tan lejos de aquella realidad?

Goya emerge como una figura incómoda para el poder. ¿Hasta qué punto su novela reivindica al artista como voz crítica frente a la censura?

El arte, cuando es verdadero, incomoda. Goya representa esa España ilustrada que anhelaba la modernidad frente al oscurantismo. No fue un mero panfletario, pero sí alguien que miró donde otros apartaban la vista. Pero más que un activista, su pincel actúa como un acto de revelación, una mirada peligrosa para cualquier régimen. Toda revelación, de un modo u otro, es peligrosa para el poder.

Tambien menciona a Jovellanos...

Melchor Gaspar de Jovellanos, es otro gran ilustrado, pilar de la Ilustración, cuyo cautiverio en el Castillo de Bellver simboliza el precio de la integridad intelectual.

¿Cómo ha sido el trabajo de documentación para recrear el funcionamiento interno de la Inquisición sin caer en tópicos?

Ha sido un trabajo minucioso, casi de arqueología. Me interesaba alejarme de la imagen simplificada que solemos tener. La Inquisición fue también una institución burocrática, regida por procedimientos, jerarquías y una lógica interna milimétrica. Comprender eso era fundamental para que el lector percibiera que el juicio no es un mero decorado, sino una maquinaria real, casi asfixiante. En esta novela, aunque la institución agoniza en su decadencia y está a un paso de su desaparición, aún conserva su arma más letal: el miedo. Y una de las peores cosas en la vida es vivir bajo el terror constante.

¿Ha buscado: una reconstrucción histórica fiel o una novela de tensión casi judicial?

He intentado que ambas cosas se encuentren en un perfecto equilibrio. La fidelidad histórica aporta verosimilitud, pero la tensión narrativa es el motor de la lectura. En el fondo, El juicio, funciona como un thriller judicial donde cada palabra -y cada silencio- posee un peso específico, pero sin renunciar a la profundidad histórica que la sostiene.

¿Qué cree que todavía no entendemos del todo sobre Goya y su tiempo?

Creo que aún no entendemos del todo su modernidad, su carácter visionario. Tendemos a percibirlo como un pintor del pasado, cuando en realidad su mirada posee una vigencia abrumadora. Goya no solo retrató su tiempo: lo despojó de sus máscaras. Y quizá lo que más nos cuesta aceptar es que, al hacerlo, proyectaba un espejo que apelaba directamente a nosotros mismos.