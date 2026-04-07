Oviedo ampliará su programación cultural tras pasar el primer corte de la Capitalidad de 2031

El equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli continúa planificando cómo serán los próximos ocho meses que quedan hasta conocer si Oviedo será Capital Europea de la Cultura en 2031. El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, adelantó este martes durante el pleno correspondiente al mes de abril que el Ayuntamiento ampliará este año el número de actividades que se organizarán en los diferentes edificios municipales y las calles de la ciudad para afrontar este reto. "Felizmente hemos pasado el primer corte y necesitamos el apoyo técnico para toda la programación que se desarrollará", expuso durante la defensa del expediente de suplemento de crédito para su área de 795.000 euros que se financiará con remanente.

De esta cantidad, 240.000 euros irán destinados al Plan Estratégico Cultural de Oviedo. También se destinarán 329.800 euros para la organización técnica de las actividades, 100.000 para llevar a cabo la programacón y 125.000 para subvenciones. "El presupuesto lo planificamos con rigor y honestidad y gestionamos los recursos con eficiencia y eficacia. Tras la decisión del jurado, toca ampliar las activdades y ya adelanto que la semana que viene se convocará una reunión del consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura para modificar los estatutos para afrontar con todas las garantías la Capitalidad".

La medida fue aprobada con los votos de todos los grupos municipales con la única excepción de Vox. La edil Alejandra González Roque defendió su postura diciendo que no apoyan un "cheque en blanco" al no estar especificadas cada una de las partidas a los que irán los 240.000 euros del Plan Estratégico Cultural: "No estamos de acuerdo con algunos de los aspectos del proyecto". Entre los puntos que rechazan está la defensa del asturiano.

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Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, destacó que esta modificación prespuestaria "mejora la financiación de la cultura en Oviedo y vamos por el camino de recuperar la inversión" perdida en los úlitmos años. Además, el socialista Javier Ballina pidió al concejal de Cultura que se "implique un poco más" en la candidatura de la Capitalidad cultura. "La importancia de este proyecto merece algo más que un concejal en ausencia".