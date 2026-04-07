El pianista húngaro Dénes Várjon revive a Bartók mañana en Oviedo

Dénes Várjon, uno de los grandes intérpretes del repertorio de su compatriota Béla Bartók, culminará mañana a las 19.30 horas las Jornadas de Piano organizadas por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA.

Al margen de su calidad y técnica interpretativas, el recital entraña un aliciente muy especial, ya que el artista ofrecerá el mismo programa que ejecutó Bartók el 3 de febrero de 1931 en el Teatro Campoamor con motivo de su participación en la temporada de la Sociedad Filarmónica de Oviedo. De este modo, en la primera parte de la velada se podrán escuchar la "Sonata en Si bemol mayor" de Benedetto Marcello y la "Canzone" de la "Sonata en Sol mayor", op. 4 número 1 de Azzolino Bernardino della Ciaja, las sonatas en Sol mayor K 427 y en La mayor K 537 de Domenico Scarlatti y las "Danzas de Marosszék", de Zoltán Kodály. De este repertorio, de marcada impronta barroca, se pasará en la segunda mitad a un monográfico de Bartók a través de una selección de las "Quince canciones campesinas húngaras", de la "suite para piano" op. 14 o del "Allegro barbaro", completando el programa "Este a székelyeknél" de las "Diez piezas fáciles", el "Allegro vivace" de las "Dos danzas rumanas", "Tres canciones populares húngaras del distrito de Csík" y las "Improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras", op. 20.

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Considerado uno de los grandes músicos de cámara, Dénes Várjon colabora habitualmente con artistas como Steven Isserlis, Tabea Zimmermann o Kim Kashkashian. Como solista, actúa en salas de referencia y ha trabajado con destacadas orquestas internacionales. Ha grabado para sellos como Naxos, Capriccio, Hungaroton, Teldec, PAN Classics, ECM y Avi Music, con amplio reconocimiento internacional.