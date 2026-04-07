Los plazos para las excavaciones arqueológicas y el concurso de ideas de La Vega: "Anticipo noticias extraordinarias"

Cinco meses durarán los trabajos arqueológicos de La Vega. Este fue el anuncio hecho este mares por el concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, durante el Pleno correspondiente al mes de abril en el que detalló los próximos plazos para volver a integrar la fábrica de armas en la ciudad. El Ayuntamiento ya está en pleno proceso de contratación de los trabajos de excavación para ver si bajo el suelo se encuentra el conjunto palatino de Alfonso II y ha invitado a varias empresas a realizar las tareas. Las interesadas tendrán hasta el 15 de abril para detallar sus candidaturas y los técnicos elegirán a la ganadora con la previsión de que esta misma primavera comience la intervención. Finalizará en septiembre.

El noveno mes del año también será importante para el concurso de ideas con el que se diseñará el derribo de los muros y se dibujará el Oviedo del futuro. «Anticipo noticias extraordinarias con este procedimiento», subrayó Cuesta. Las empresas –ya se han interesado estudios de renombre nacional e internacional– tienen hasta el 27 de abril para presentar sus propuestas de forma anónima y en esta fase primigenia tendrá un papel fundamental la mesa de contratación. Sus integrantes seleccionarán a un máximo de cinco candidaturas de todas las ofertas presentadas y, después, será un jurado experto quien elegirá al grupo ganador a lo largo del verano. «El equipo comenzará a redactar los proyectos urbanísticos en septiembre y, ojalá, se encuentre el conjunto palatino de Alfonso II porque añadiría un valor adicional a La Vega. Sin embargo, en nada condicionará el desarrollo y la reordenación del ámbito», destacó el segundo teniente de alcalde durante el debate por la moción de urgencia presentada por el PSOE para frenar la operación hasta tener los resultados de los estudios arqueológicos. La propuesta solo contó con los votos a favor de los siete ediles de la formación liderada por Carlos Fernández Llaneza.

Cuesta se mostró muy crítico con la postura del principal partido de la oposición durante el Pleno. Alega que «cualquier manifestación de intenciones o acción sobre la fábrica de armas cuenta con el rechazo de los socialistas». «Esta negativa se acervó tras la constitución de la comisión formada también por el Principado y Defensa para seguir el convenio urbanístico firmado en 2024. El equipo de gobierno acudió a la reunión con las ideas muy claras y con una planificación rigurosa y realista que fecha en 2028 el fin de todas las actuaciones incluidas las obras de demolición y el proceso de urbanización». También les reprochó sus palabras pidiendo que el jurado sea técnico aclarando que el grupo de expertos que elegirá la idea ganadora «cumple escrupulosamente la ley de contratos».

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En este sentido, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares remarcó que los técnicos suponen mayoría entre los miembros del jurado; mientras que «los políticos son minoría». «No estamos de acuerdo con paralizar el proceso», añadió mientras que la edil de Vox Sonsoles Peralta acusó a los socialistas de «ya no saber qué hacer para no perder más votos y se agarran a un clavo ardiendo» para alargar el proceso de La Vega. «No lo apoyaremos». Por su parte, Elena Figaredo acusó al PSOE de «confundir» porque «parece que no hay ningún indicio de que allí se encuentra el conjunto palatino de Alfonso II». «Siempre que hablan de esta operación, me acuerdo de que querían hundir la fábrica debajo de un largo».