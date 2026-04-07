¿Cómo será el nuevo mapa de los autobues de Oviedo? El Ayuntamiento adelanta que se atenderán a "todas las demandas vecinales"
Nacho Cuesta detalla que el rediseño de las líneas de autobuses está a punto de finalizar, cuando el servicio roza los 16,5 millones de viajeros anuales
Unir Colloto con La Corredoria pasando por el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); paradas a demanda, como ocurría en el pasado con los microbuses, llegar a las localidades de Santo Medero, Ayones y Llagú y reforzar la línea E para dar respuesta al incremento de vecinos de La Florida y Las Campas. El Ayuntamiento ultima la revisión de todas las líneas de los Transportes Unidos de Asturias (TUA) que «dará satisfacción plena a cada una de las peticiones que nos han ido trasladando las asociaciones». «Es el momento del nuevo mapa y con su puesta en marcha, valoraremos si es necesario incrementar algún autobús». Así lo explicó este martes el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, durante el Pleno correspondiente a abril. La parte más gruesa del trabajo de reforma del mapa ya se ha rematado y faltan pequeños flecos por cerrar en una ardua negociación para satisfacer a todas las partes.
El último gran cambio de los autobuses urbanos se produjo hace casi doce años con la inauguración del HUCA en La Cadellada para hacer parada en el recinto hospitalario. Por aquel entonces, los números con los que se denominaban las líneas fueron sustituidos por letras y se pusieron en marcha los transbordos.
Oviedo ha cambiado mucho en esta década larga. Barrios como La Corredoria, Las Campas, La Florida, Montecerrao o Ciudad Naranco han crecido exponencialmente. Además, la capital asturiana va de récord en récord de población siendo el último dato publicado de 227.268 habitantes a 31 de enero. «Cuando el gobierno de Alfredo Canteli llegó a la Alcaldía en 2019 había 11 millones de viajeros; ahora, estamos cerca de los 16,5 millones por año», expuso Cuesta. Otro de los grandes cambios del servicio es su electrificación porque los 69 autobuses serán el año que viene de cero emisiones. «Cada uno de estos autocares está en permanente utilización todos los días. Hay cinco o seis vehículos que refuerzan las líneas de mayor tensionamiento como son la C –une Facultades con Lugones– y la H –comunica el campus de El Cristo con Parque Principado– en horas de más demanda como son por la mañana y al mediodía», añadió el segundo teniente de alcalde después de que la concejala de IU, Cristina Pontón, urgiese que aumentase la frecuencia de la línea E. «Oviedo crece, pero no lo hacen las frecuencias de las líneas de autobús», le reprochó. Cuesta contestó que de los 40.065 viajeros que se hicieron el año pasado entre Las Campas y La Monxina tan solo en 190 se completó el aforo del autobús. «Es un 0,47% de los viajes y la frecuencia que tiene es de quince minutos. Es la tercera más alta». n
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