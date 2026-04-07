Su supuesto hijo le pide 6.500 euros a través de un mensaje en el móvil y un ovetense acaba siendo víctima de un robo

Un ovetense recibió a través de WhatsApp un mensaje del que aparentemente era su hijo. Le pedía dinero. El padre acabó haciendo dos transferencias por 6.500 euros a los estafadores. La Jefatura Superior de la Policía de Asturias alertó este martes del aumento de la estafa conocida como el «hijo en apuros». Este modus operandi suele empezar con un mensaje que dice: «Hola mamá. Mi otro teléfono está roto. Este es mi nuevo número que puedes guardar. ¿Estás en casa?». Posteriormente, y tras entablar una conversación, el autor de los hechos comenta que está teniendo una serie de problemas con su móvil y le pide prestado un terminal a un amigo. Tras un breve diálogo, el supuesto hijo pide un favor que consiste en la entrega del dinero.

El motivo para que se haga estas transferencias varía y va, desde la supuesta compra de un ordenador, pagos pendientes y otros argumentos genéricos que no le delaten ante datos conocidos por la víctima. Así, por ejemplo, no se arriesgan a decir que tienen que pagar el alquiler de su vivienda o arreglar un vehículo porque realmente carecen de datos del verdadero hijo y es posible que este no viva de alquiler o no tenga automóvil, de ahí que utilicen excusas genéricas.

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Ante la insistencia del interlocutor y al manifestar que el teléfono no les funciona, las víctimas no comprueban si los datos son reales y acuden a su banco para realizar la transferencia de forma inmediata, «convencidas de que se las está realizando a sus hijos o familiares y que es una urgencia inaplazable», advirtió la Policía. «Este tipo de transferencias suelen ser instantáneas, lo que hace que no se pueda retrotraer cuando se dan cuenta de los hechos, realizando los autores la disposición del dinero de forma inmediata», alertaron los agentes a través de una nota de prensa.