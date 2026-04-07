Tito Ramírez: "Solo los más locos quedamos en pie"

Tito Ramírez, estrambótico cantante andaluz enmascarado y dedicado al mundo afrolatino, del chachachá al rhythm'n'blues, tiene nuevo disco, "Sonido conquistador". Este viernes 10 de abril (21.00 horas, 20/25 euros la entrada) lo estará presentando la sala Tribeca Live de Oviedo con siete músicos, "Los verdaderos reales", y un espectáculo de baile, sudor y humanidad.

-¿Está contento con el disco?

-Parece ser que a la gente le ha gustado mucho, el que más gusta, nunca sabes cómo va afectar...

-¿Se sorprende de que estilos tan clásicos sigan funcionando?

-Mis discos normalmente tienen un abanico estilístico bastante amplio donde las canciones saltan del r'n'b al soul, el chachachá... En este me he centrado más en los sonidos tropicales y la conexión con el folclore y sonidos nacidos aquí en la península, en España. Por eso viaja entre sonidos del mambo pero llega a la vez a la rumba, la copla, etcétera.

-Esas fusiones están en la base de la evolución de la música.

-La música se construyen en sinergias de gente y es un trabajo colectivo. El que llega a formar un género estilístico no es una sola persona, es un grupo. Los músicos somos sensibles, y los estímulos de fuera se mezclan con músicas autóctonas.

-¿Qué visión tiene de sí mismo comparándose con la música comercial contemporánea, ahora tan latina?

-Cada músico debe buscar su propia identidad sin firjarse mucho en lo que tiene al lado. El sentimiento es lo que le dicta hacer el corazón. Al mismo tiempo, todo te influye. Yo llevo toda la vida practicando músicas llamémoslas del género latino, y casulalmnte hay una nueva ola de aristas mainstream que reivindican este tipo de sonidos.En el aclamado disco de Bad Bunny hay más música puertorriqueña, y pasa también con Rauw Alejandro o Carol G., donde se samplea a Pérez Prado.

-Pero su aproximación a estas músicas llega desde otro sitio.

-Una de las características de mis discos es la grabación en directo y con pocas pistas adicionales. En tiempos de IA le dota de humanidad. La imperfección, dejar algún fallo como en las grabaciones de los sesenta, revaloriza estas grabaciones. Por otra parte, conocer la música en directo y su contexto no es lo mismo que escucharla en casa. Yo animo a la gente, ya sea conmigo o con otros artistas, a que salga a la calle a conocer la música de otra forma. El volumen al que escuchas la música hace que comprendas mejor el mensaje o lo que quieren transmitir. Los estilos hay que conocerlos en su contexto. No es lo mismo escuchar salsa en tu casa que escucharla en Puerto Rico.

-¿Qué le da la máscara, por qué sigue oculto bajo el personaje de Tito Ramírez?

-Es cierto que la máscara te permite, como un superhéroe, separar la persona del personaje, pero al mismo tiempo el personaje no deja de ser una prolongación de mi propia personalidad. Gracias a esa máscara puedo transmitir mensajes que la persona igual estaría más cohibida. Es un envoltorio al caramelo para que al público le apetezca probar el producto.

-¿Con qué banda llega a Oviedo, qué se podrá ver aquí?

-Vengo con Los Verdaderos Reales, músicos de fama y prestigio internacional, siete músicos donde estaremos interpretando nuestros éxitos y clásicos y presentando las canciones que conforman el "Sonido Conquistador".

-Es su tercer disco de Tito Ramírez pero lleva toda la vida en esto, ¿no es así?

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-Yo siempre digo que solo los más locos quedamos en pie. Una carrera musical es dura. Con las trabas y los problemas que uno encuentra, solo una pasión total por la música te hace que permanezcas ahí haciéndolo. Yo en un principio hago música por necesidad. Yo soy así y sin hacer música no sería yo y uno espera que al público le guste lo que haces, y si puede vivir de ello, se agradece. Gracias a esa carrera a largo plazo a día de hoy estoy viviendo de ello. Lo importante es hacerlo por amor a la música, y no solo buscar el dinero, porque entonces no llegas ni a una cosa ni a otra.