Las tres nuevas escuelinas que habilita el Principado en Oviedo, aún en obras, abren el plazo de inscripción por segunda vez

Tres escuelinas de Oviedo abrirán en una semana un segundo periodo de inscripción sin que los alumnos admitidos en el primero, hace un año, hayan empezado a acudir a los centros. Ocurrirá en los equipamientos que habilitará el Principado en los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar, en Trubia, donde no concluyeron las obras aún. El plazo se abre el día 14 de abril y se cierra el día 24 del mismo mes. La Consejería de Educación abrió en abril del pasado año el plazo para solicitar plaza en las tres escuelinas, pero los trabajos de reforma no han concluido todavía.

Lo mismo ocurrió en la escuelina Carbayoninos, que empezó a funcionar a lo largo de este curso con dos sedes, una en las Escuelas Blancas de San Lázaro y otra en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. En este caso también se realizaron las inscripciones para 2024/2025, aunque el centro no abrió sus puertas hasta octubre del pasado año, en este curso.

Las listas de admitidos en las escuelinas de los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar que se publicaron a finales del pasado curso se mantendrán para 2026/2027. «No es necesario volver a presentar la solicitud», indica la Consejería de Educación. Parte de las plazas que estaban reservadas quedarán libres, ya que corresponden a niños que en el próximo curso comienzan en el colegio.