El último fleco de la reordenación de las paradas del autobús en el entorno del HUCA: un nuevo uso para las marquesinas inutilizadas

A la reordenación de las paradas de autobús llevada a cabo en el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con motivo de la entrada en funcionamiento del gran espacio cubierto le falta un último fleco. Las dos marquesinas utilizadas hasta entonces por los viajeros, ubicadas en la calle Aldea Cerdeño, en el lateral del edificio de Consultas externas del complejo sanitario, han quedado sin uso desde hace dos meses. El pasado 6 de febrero quedaron inutilizadas al no detenerse en la zona ya ningún autobús.

Esas dos estructuras serán retiradas y adecuadas para ser reubicadas en otro lugar, aseguran fuentes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. La zona en la que se instalarán no está aún decidida, señalan. Con esta actuación quedará definitivamente reordenada la zona.

La concentración de las paradas del entorno del HUCA se realizó en la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal, donde paran 436 autobuses diarios, entre las rutas del Consorcio de Transportes de Asturias y de los servicios municipales de la empresa Transportes Unidos de Asturias (TUA). Cerca de 7.000 personas llegan o salen cada día del complejo sanitario en transporte público.

Dos dársenas

Solo los servicios especiales vinculados a los turnos del personal que trabaja en el HUCA mantienen la parada anterior, junto a la capilla de La Cadellada, en la avenida del Hospital Universitario. La nueva parada cuenta con dos dársenas de embarque. En una de ellas se detienen los autobuses de 38 itinerarios interurbanos del CTA y en la otra, cuatro líneas urbanas de TUA (C, D, F y V).

El Gobierno de Asturias ha invertido 1.396.559 euros de fondos europeos Next Generation en la adecuación de la zona que concentra las paradas del HUCA, que cuenta con un espacio multifuncional de espera de 300 metros cuadrados equipado con mobiliario y servicios como la recarga eléctrica o aparcabicis. Se completa con las pasarelas eléctricas que conectan las dársenas con el acceso a Consultas Externas del complejo sanitario.