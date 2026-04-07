Los usuarios de la pista finlandesa de Oviedo celebran el anuncio de los aseos automáticos: "Era muy necesario"

La pista finlandesa de Oviedo, uno de los espacios más frecuentados por deportistas y paseantes en la ciudad, contará próximamente con aseos públicos, una mejora largamente esperada en la conocida "ruta del colesterol". La medida ha sido muy bien acogida por sus usuarios habituales desde que la noticia, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, salió a la luz, generando una reacción positiva entre quienes hacen uso diario de este entorno. "La verdad que era una de las grandes carencias de este espacio, es muy necesario disponer de unos servicios", celebró Adolfo Secades.

La ausencia de aseos era, de hecho, uno de los principales reclamos de los usuarios de la popular senda, una demanda recurrente que durante años se había trasladado sin éxito a las administraciones. Con la confirmación de su instalación, la satisfacción es generalizada, aunque ahora la incógnita se centra en su ubicación exacta dentro del recorrido. "Es una muy buena noticia, pero también es importante que los coloquen en un punto accesible y bien integrado en el entorno, para que realmente sean útiles para todos", apuntó Marta Alba, habitual de la zona, mientras paseaba con su pareja.

Con esta histórica reivindicación en vías de solución, comienzan a aflorar nuevas peticiones centradas en el mantenimiento y la mejora de sus infraestructuras. Entre las demandas más repetidas figura el arreglo de varios tramos del asfaltado donde las grietas han generado pequeños desniveles en el firme, lo que puede dificultar la marcha, especialmente para corredores y personas de mayor edad. Asimismo, muchos coinciden en la necesidad de ampliar los puntos para hidratarse, ya que en la actualidad solo existe una fuente al inicio del recorrido y un manantial, insuficientes en jornadas de altas temperaturas, sobre todo durante los meses estivales con mayor afluencia. "Estamos en la época del año en la que empieza a haber mucho más movimiento, todo lo que se haga para mejorar es positivo", señaló José Manuel Bravo.

La llegada del buen tiempo

Con la mejora de la climatología, la semana arrancó con una notable mayor afluencia de usuarios en la ruta. Caminantes, corredores, grupos de niños acompañados por sus profesores y familias volvieron a llenar el entorno aprovechando las buenas temperaturas. "La pista finlandesa tiene tanto éxito porque está en plena naturaleza y sus recorridos ofrecen muchas posibilidades para la gente que quiere venir a esta zona a hacer deporte", explicó Nicolás Flores, mientras paseaba a su mascota.

Nicolás Flores pasea a su mascota por la senda. / Pelayo Méndez

Cuando se encadenan varios días de temperaturas suaves y ausencia de precipitaciones, la senda presenta además un estado óptimo para su uso, ya que desaparecen los habituales charcos y el barro que suelen formarse tras episodios de lluvia. "La gente siempre aprovecha el buen tiempo, además en Asturias uno nunca sabe cuándo puede empezar a llover", bromeó Flores.

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También hubo visitantes procedentes de fuera de Oviedo que se acercaron hasta la pista finlandesa para disfrutar de un paseo en este entorno natural. "La senda tiene una orientación perfecta. Durante el invierno, siempre que hace bueno, te da el sol durante todo el recorrido y, en verano, corre una brisa muy agradable para que no te agobies con el calor. Me encanta pasear por aquí, aunque no siempre puedo", comentó Beatriz Gómez, que aprovechó la festividad de Güevos Pintos en Pola de Siero, donde trabaja, para escaparse a dar una vuelta por este espacio en su día libre.