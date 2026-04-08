El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge un concierto solidario a favor del "Ángel de Javi"

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogerá este domingo el concierto solidario «Música para un ángel», una iniciativa destinada a recaudar fondos para la investigación de la enfermedad rara neurodegenerativa NEDAMSS que sufre ell niño ovetense Javier Gómez Piera. El evento, organizado por la Asociación del Día de Galicia en Asturias en colaboración con el colectivo «El Ángel de Javi», dará comienzo a las siete de la tarde en la Sala de Cámara del auditorio ovetense.

El recital contará con la participación de destacados artistas, como la soprano Tina Gutiérrez, el gaitero Xuacu Amieva, el saxofonista Fredy S. Díaz, la multiinstrumentista Karolina Shlegel y el cantante Willy Pérez. La presentación correrá a cargo de Diego Ocampo. Además, participarán la Asociación Deportiva Omega de gimnasia rítmica y alumnado de DerrameRock School junto a sus profesores.

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Las entradas pueden adquirirse en la Derrame Rock School, en la calle Picasso, y en la oficina de ABANCA de la calle Uría. También se ha habilitado una fila cero para donaciones a través de transferencia bancaria. El objetivo es impulsar la investigación de esta enfermedad y apoyar a las familias afectadas, además de dar visibilidad a esta patología poco frecuente.