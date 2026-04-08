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El Ayuntamiento de Oviedo destinará más de 1,4 millones de euros a obras en diez colegios

A los planes integrales de pintura y renovación de las carpinterías exteriores se unen mejoras de fachadas y reforma de baños en otros centros

Espacio acondicionado en el colegio Lorenzo Novo Mier.

Espacio acondicionado en el colegio Lorenzo Novo Mier.

Elena Peláez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo destinará más de 1,4 millones de euros a dos planes integrales de pintura y de sustitución de la carpintería exterior en colegios del concejo. La primera de las actuaciones se ejecutará en seis equipamientos y costará alrededor de 363.000 euros, según los cálculos de los técnicos municipales. Se pintarán los colegios Buenavista I, Germán Fernández Ramos, Dolores Medio, Lorenzo Novo Mier, La Ería y El Villar de Trubia.

La renovación de la carpintería exterior, una actuación que el Consistorio considera que es competencia del Principado, se llevará a cabo en los centros Baudilio Arce, La Corredoria I, Dolores Medio, La Ería, Pablo Miaja -donde se centrarán en el pabellón lateral- y Parque Infantil. En esta última instalación se cambiarán las ventanas de la fachada sur.

El coste de este bloque de obras superará los 1.089.000 euros. A estas actuaciones se suma la mejora de la fachada del colegio Ventanielles, la reforma de los baños en los centros Buenavista 1 y Lorenzo Novo Mier. También se pintarán áreas del colegio de Educación Especial de Latores y del Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. Estas obras se ejecutarán en verano, cuando finalice la actividad lectiva.

El Ayuntamiento está acometiendo actualmente labores de pintura en los colegios Villafría y Jaime Borrás tras abordarlas también en el área de Infantil del centro Lorenzo Novo Mier. En Villafría, además de pintar la vivienda del conserje, se está reparando la barandilla y se instalará un pasamanos en la escalera exterior del polideportivo.

Inversión en mantenimiento y funcionamiento

El Ayuntamiento destinó en el año 2025 más de 5,6 millones de euros al mantenimiento y funcionamiento de los 27 colegios públicos de Oviedo. Esta cuantía se aportó para servicios como limpieza, conserjería, mantenimiento técnico, revisiones de instalaciones o suministro energético. Resalta el Consistorio ovetense que está asumiendo actuaciones que «no le corresponden», indicaron fuentes municipales.

Noticias relacionadas y más

Entre ellas, obras para rehabilitar fachadas de colegios, reformar instalaciones térmicas o para renovar baños, entre otras. Para estos trabajos se aportaron 1,29 millones de euros.

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