El Ayuntamiento de Oviedo destinará más de 1,4 millones de euros a obras en diez colegios

El Ayuntamiento de Oviedo destinará más de 1,4 millones de euros a dos planes integrales de pintura y de sustitución de la carpintería exterior en colegios del concejo. La primera de las actuaciones se ejecutará en seis equipamientos y costará alrededor de 363.000 euros, según los cálculos de los técnicos municipales. Se pintarán los colegios Buenavista I, Germán Fernández Ramos, Dolores Medio, Lorenzo Novo Mier, La Ería y El Villar de Trubia.

La renovación de la carpintería exterior, una actuación que el Consistorio considera que es competencia del Principado, se llevará a cabo en los centros Baudilio Arce, La Corredoria I, Dolores Medio, La Ería, Pablo Miaja -donde se centrarán en el pabellón lateral- y Parque Infantil. En esta última instalación se cambiarán las ventanas de la fachada sur.

El coste de este bloque de obras superará los 1.089.000 euros. A estas actuaciones se suma la mejora de la fachada del colegio Ventanielles, la reforma de los baños en los centros Buenavista 1 y Lorenzo Novo Mier. También se pintarán áreas del colegio de Educación Especial de Latores y del Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. Estas obras se ejecutarán en verano, cuando finalice la actividad lectiva.

El Ayuntamiento está acometiendo actualmente labores de pintura en los colegios Villafría y Jaime Borrás tras abordarlas también en el área de Infantil del centro Lorenzo Novo Mier. En Villafría, además de pintar la vivienda del conserje, se está reparando la barandilla y se instalará un pasamanos en la escalera exterior del polideportivo.

Inversión en mantenimiento y funcionamiento

El Ayuntamiento destinó en el año 2025 más de 5,6 millones de euros al mantenimiento y funcionamiento de los 27 colegios públicos de Oviedo. Esta cuantía se aportó para servicios como limpieza, conserjería, mantenimiento técnico, revisiones de instalaciones o suministro energético. Resalta el Consistorio ovetense que está asumiendo actuaciones que «no le corresponden», indicaron fuentes municipales.

Entre ellas, obras para rehabilitar fachadas de colegios, reformar instalaciones térmicas o para renovar baños, entre otras. Para estos trabajos se aportaron 1,29 millones de euros.