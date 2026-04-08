El centro de menores de Oviedo que reabrirá sus puertas tras año y medio de obras: "Se ha convertido en un auténtico hogar"

El centro de menores de Los Pilares reabrirá mañana sus puertas tras un año y medio de obras que ha supuesto una inversión de 3,2 millones de euros. La inauguración de las nuevas instalaciones fue liderada por el presidente, Adrián Barbón, quien destacó que este edificio se ha convertido «en un auténtico hogar» con capacidad para medio centenar de usuarios y que cuenta con una plantilla de 94 trabajadores repartidos entre educadores, personal de cocina, operarios y técnicas de educación infantil. «El edificio se había quedado muy obsoleto, muy antiguo. Este servicio cumplirá el año que viene su cuarenta aniversario y lo que buscamos es un cambio de modelo para que estos niños puedan desarrollar su vida, salir adelante, triunfar, tener éxito y que el conjunto de la sociedad los arrope».

Los usuarios son menores que se han quedado huérfanos o cuyos padres han perdido la custodia o los han abandonado. Su hogar hasta junio de 2024 era este centro y, en un primer momento, fueron trasladados al Materno Infantil ante el inicio de la gran reforma. Allí vivieron hasta que fueron trasladados a otras instalaciones regionales para la conversión del edificio del Parque de Invierno en el centro de atención a los pacientes con ELA. Entre el viernes y el fin de semana reharán las maletas para volver a su hogar.

Una de las novedades es que allí pasarán a vivir los doce de bebés acogidos por el Principado en toda Asturias. Hasta hace poco tiempo, tenían su residencia en el Materno, pero la nueva ley que prohibe que los más pequeños estén en centros y se optó por llevarlos al Fundoma. Ahora, todos irán a Los Pilares, que se ha dotado de cunas y todos los servicios necesarios para atenderlos.

Al igual que antes de la reforma, el edificio se dividirá según la edad de los residentes. Las estancias tendrán puertas diferenciadas y cada una de estas salas fueron ayer visitadas por Barbón. En el recorrido no estuvo solo. Lo acompañó la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco; la directora de Infancia y Familias, Clara Sierra Caballero; el Alcalde, Alfredo Canteli, la directora del centro de menores, Belén Barrero y el fiscal de menores, Jorge Fernández Caldevilla. También asistieron al acto, el coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Javier Puerta Muñoz; el jefe superior de la Policía Nacional, Jorge Ignacio Moreno, y el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas.

Las sensaciones tras ver el resultado de las obras son más que buenas por parte de los representantes políticos. «Este centro es el primer contacto que los niños tienen con el sistema de protección del Principado y creo que las nuevas instalaciones son el máximo exponente de lo que es un entorno seguro y familiar en el que los menores no pierden su sentir ni su identidad al tener unos espacios adecuados», subrayó la consejera Del Arco. También añadió que una de las mejoras es que cada una de las habitaciones puede tener una capacidad de hasta cinco personas para evitar separar a los miembros de una familia. «Queremos mantener a los hermanos juntos independientemente de la edad», concluyó. Por su parte, la directora del centro resaltó que «las mejoras son muy evidentes» porque se ha pasado de estancias con colores muy vivos a «una calidad y una luminosidad envidiable». «Tenemos por delante un proyecto muy ilusionante, pero nuestro objetivo sigue siendo la reparación del daño», remarcó Barrero Peña.

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Por su parte, Lastra destacó que Asturias es una de las redes sociales que mayor ratio de trabajadores tiene para atender a los menores. «Hay un educador por cada cuatro niños y esta es una situación puntera en España que creo que tienen que asumir el resto de comunidades porque los niños se merecen una atención más profunda». También remarcó la «extraordinaria labor» que están haciendo tanto Del Arco como Barbón en este sentido.