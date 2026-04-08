Hallan muerto a un hombre tras precipitarse por una ventana en el centro de Oviedo

Trágico suceso en el centro de Oviedo. Agentes de la Policía Local, tras haberse recibido varias llamadas en la comisaría del Rubín, hallaron la noche del pasado martes el cuerpo sin vida de un hombre en la calle Fruela con un fuerte golpe en la cabeza y heridas en las muñecas y los pies. El fallecido, "un varón de mediana edad y nacionalidad española", según fuentes policiales, era vecino de la zona. Aunque aún no se ha cerrado la investigación, una vez realizada la autopsia y a raíz de las primeras pesquisas, todo apunta a que se trata de una muerte autolítica. De hecho, las fuentes consultadas afirman que el varón pudo haber saltado desde la ventana de su domicilio.

Los agentes municipales llegaron a la calle Fruela a las doce y cuarto de la noche tras haber sido alertados por varios transeuntes que se encontraron con el cadáver en mitad de la acera. El cuerpo estaba a la altura del número diez de la citada vía, casi frente al edificio de la Junta General del Principado. Aunque el hombre estaba "bien vestido", no llevaba puesto ningún tipo de calzado ni tenía la cartera, por lo que no pudo ser identificado en un primer momento. Al ver las heridas que presentaba en los pies y en las muñecas y ante la posibilidad de que la muerte pudiese estar relacionada con un hecho delictivo, los agentes avisaron a la Policía Nacional, que es el cuerpo con potestad para llevar a cabo este tipo de investigaciones.

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Una vez que la Policía Nacional tomó el mando se inició el protocolo. La zona fue acordonada y hasta el lugar de los hechos acudió un equipo de la Policía Científica, que se encargó de recoger todas las pruebas. Poco a poco, según las fuentes consultadas, el trabajo llevó a identificar al fallecido y descartar cualquier tipo de hecho delictivo. "El caso no se ha cerrado, pero todo nos lleva a señalar que fue una muerte autolítica", aseguran las fuentes consultadas.