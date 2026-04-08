Las irrisorias cifras de las demoliciones del viejo HUCA: 4.000 euros de 1,6 millones presupuestados para tirar abajo los edificios

Si los plazos se hubiesen cumplido, el antiguo hospital general, su almacén y el taller ya habrían pasado a la historia del viejo HUCA. Hace un año comenzaron las obras de derribo de los inmuebles del Principado que no tendrán una segunda vida. El contrato de 5 millones de euros tenía un plazo de ejecución de doce meses; sin embargo, todo se paralizó el 4 de julio. Tan solo 101 días después del inicio de los trabajos y cuando se había ejecutado medio millón de euros. La mayor parte de este presupuesto se lo llevaron las actuaciones previas con casi 400.000 euros y la gestión de residuos con 100.000 euros. En cuanto a los estrictos trabajos de demolición, las cantidades son irrisorias, con solo 4.353 euros ejecutados de los 1,6 millones previstos para la partida de derribos. Otras como el desamiantado de los edificios o la gestión ambiental ni siquiera se han puesto en marcha.

A este importante contrato le quedan nueve meses de ejecución, aunque no hay fecha para la reanudación. Una de las incógnitas que obligaron a la paralización fue el estado de los Hongos, que también se derribarán. El otro problema detectado era que los trabajos no se pueden compatibilizar más de tres meses con la actividad del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Las instalaciones se trasladarán al Centro Tecnológico de Llanera y las obras de adecuación allí podrían demorarse todavía hasta comienzos de 2027.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, confía en que estas tareas de derribo comiencen de nuevo durante el verano. La previsión es que el trimestre tras la reanudación se dedique todavía a actuaciones previas, como la retirada de todo el amianto que hay en los edificios. También proseguirá la gestión de los residuos y su valoración en el mercado. Esta segunda fase de los trabajos costará 4,9 millones de euros y supondrá 264 días de labores.

Se trata solo de uno de los frentes que tiene abierto el viejo HUCA. Doce años hace que las instalaciones sanitarias se trasladaron a La Cadellada, dejando atrás un reguero de edificios sin uso y que han sido desvalijados por los ladrones. Otra de las incógnitas es qué pasará con la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga. Es el edificio más grande del complejo, con 59.000 metros cuadrados, y lo único que se sabe de su futuro es que se derribará por una cifra que oscilará entre los ocho y los diez millones de euros. La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, subrayó ayer que la Seguridad Social "está con la mano tendida para negociar" y que llevan tiempo tratando el asunto. "Al final, habrá buenos resultados", vaticinó durante su visita a la reforma del centro de menores de Los Pilares. En el acuerdo con la Seguridad Social habrá que concretar cómo se compensará al Estado por la parcela. Cabe la opción de una contraprestación con la construcción de viviendas, como hará el Ministerio de Defensa en La Vega, o que se opte por la vía económica.

Noticias relacionadas

También está en marcha la contratación del plan especial que determinará la hoja de ruta y definirá con precisión qué se podrá hacer –y qué no– en una de las mayores bolsas de suelo sin desarrollar de Oviedo. La operación busca, en última instancia, facilitar el traslado de facultades desde Llamaquique y liberar así espacio para futuros equipamientos judiciales, aunque este extremo –según las fuentes técnicas– aún deberá concretarse en el propio documento. El contrato abarca una superficie de 152.360,72 metros cuadrados y se divide en dos lotes coordinados: uno centrado en la ordenación urbanística y otro en la evaluación ambiental estratégica.