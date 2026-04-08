IU Oviedo exige soluciones inmediatas ante los problemas de acceso de los servicios de emergencia en Udrión

Los ediles de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares y Cristina Pontón, visitaron este miércoles Udrión para apoyar al vecindario en la reclamación por las graves carencias en los accesos para los servicios de emergencia. La formación reclama una respuesta "inmediata" por parte del equipo de gobierno y solicitará informes de seguridad tanto al servicio de bomberos como a la Policía Municipal para determinar si esta situación de inaccesibilidad cumple con la legalidad vigente.

"No podemos permitir que haya vecinos y vecinas en nuestro concejo que, ante una emergencia, no puedan recibir una atención adecuada. La seguridad no puede depender del código postal ni del estado de un vehículo; es una responsabilidad del Ayuntamiento garantizarla en todo el territorio", denunció el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.

Izquierda Unida recordó que, hace casi un año, un incendio de un vehículo puso en evidencia las dificultades de acceso en la zona debido a la estrechez de los viales, lo que impidió la entrada del camión de bomberos. Según señalan, el único vehículo del servicio que podía haber intervenido se encontraba habitualmente averiado, lo que obligó finalmente a los operarios a sofocar el fuego trasladando el material a pie, tal y como recogía el propio informe de actuación de emergencias.

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Fueron los propios vecinos quienes trasladaron estos hechos al Ayuntamiento mediante un registro dirigido a distintas concejalías, entre ellas Alcaldía, Seguridad Ciudadana y Servicios Básicos. Sin embargo, denuncian que hasta la fecha no han recibido siquiera acuse de recibo, una circunstancia que, a su juicio, refleja "una preocupante falta de respuesta institucional".