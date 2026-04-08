IU Oviedo exige soluciones inmediatas ante los problemas de acceso de los servicios de emergencia en Udrión
"No podemos permitir que haya vecinos y vecinas en nuestro concejo que, ante una emergencia, no puedan recibir una atención adecuada", denuncia Gaspar Llamazares
Los ediles de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares y Cristina Pontón, visitaron este miércoles Udrión para apoyar al vecindario en la reclamación por las graves carencias en los accesos para los servicios de emergencia. La formación reclama una respuesta "inmediata" por parte del equipo de gobierno y solicitará informes de seguridad tanto al servicio de bomberos como a la Policía Municipal para determinar si esta situación de inaccesibilidad cumple con la legalidad vigente.
"No podemos permitir que haya vecinos y vecinas en nuestro concejo que, ante una emergencia, no puedan recibir una atención adecuada. La seguridad no puede depender del código postal ni del estado de un vehículo; es una responsabilidad del Ayuntamiento garantizarla en todo el territorio", denunció el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.
Izquierda Unida recordó que, hace casi un año, un incendio de un vehículo puso en evidencia las dificultades de acceso en la zona debido a la estrechez de los viales, lo que impidió la entrada del camión de bomberos. Según señalan, el único vehículo del servicio que podía haber intervenido se encontraba habitualmente averiado, lo que obligó finalmente a los operarios a sofocar el fuego trasladando el material a pie, tal y como recogía el propio informe de actuación de emergencias.
Fueron los propios vecinos quienes trasladaron estos hechos al Ayuntamiento mediante un registro dirigido a distintas concejalías, entre ellas Alcaldía, Seguridad Ciudadana y Servicios Básicos. Sin embargo, denuncian que hasta la fecha no han recibido siquiera acuse de recibo, una circunstancia que, a su juicio, refleja "una preocupante falta de respuesta institucional".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Habla el hombre al que disparó un vecino de Ribadesella desde la ventana: “Yo me di por muerto”
- La búsqueda desesperada de Ramón, el allerano desaparecido en la zona de San Isidro que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero: 'Esperemos un buen final
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal