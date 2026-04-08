Jaime Algorta será director del centro que la Universidad Alfonso X el Sabio abrirá en Oviedo
Cuenta con amplia experiencia en la investigación clínica desarrollando medicamentos que hoy en día se venden en farmacias de todo el mundo
Jaime Algorta será el director del centro que la Universidad Alfonso X el Sabio abrirá en la planta intermedia del Calatrava. Así lo anunció este miércoles la institución académica a través de una nota de prensa en la que destacaron que este doctor en Medicina y farmacólogo cuenta con "una amplia y sólida trayectoria profesional" tanto en el ámbito empresarial y de gestión como en el clínico y académico. A lo largo de su carrera profesional, suma más de dos décadas de experiencia como docente en instituciones como la Universidad del País Vasco, la Autónoma de Madrid y la propia UAX.
Trabajos que ha compaginado con una activa dedicación a la investigación clínica que ha dado grandes resultados desarrollando medicamentos eficaces y seguros que hoy en día se venden en farmacias de todo el mundo. "Su perfil se distingue por una profunda dedicación al avance del conocimiento científico y por su capacidad para integrar la investigación en la formación académica y empresarial, promoviendo el modelo formativo de UAX con un enfoque práctico y orientado a los retos actuales del sistema sanitario europeo", subrayaron desde la entidad.
Además de su formación académica, Algorta ha liderado equipos multidisciplinares internacionales, trabajando en proyectos de gran impacto tanto a nivel académico como en colaboración con instituciones españolas y europeas y empresas del sector sanitario. Su capacidad para gestionar proyectos y su experiencia en la coordinación de equipos le han permitido impulsar nuevas iniciativas de primer nivel dentro del ámbito universitario y de la investigación.
Con este nombramiento, el Grupo UAX refuerza la estructura académica del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias en una fase clave antes de apertura en otoño de este año. El nuevo cento comenzará su andadura en la capital asturiana con los grados en Medicina y Enfermería, un primer paso en su apuesta por reforzar y responder a la alta demanda de la formación sanitaria en Asturias y en la zona norte de España. A medio plazo, el centro ampliará su oferta académica con nuevas titulaciones de grado como Odontología y Farmacia, además de másteres especializados como los de Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada; y Salud Pública y One Health. Esta combinación de grados y posgrados permitirá articular un itinerario formativo completo, desde la formación básica hasta la especialización avanzada, en un entorno universitario conectado con la práctica real y la innovación.
El Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias generará un fuerte impacto en la ciudad de Oviedo y en todo Asturias, con una inversión global estimada en 40 millones de euros y la creación de unos 250 empleos directos. Además, busca convertirse en un polo estratégico internacional de conocimiento y generación de oportunidades para la capital y, en general, para el ecosistema sanitario asturiano.
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