Jaime Algorta será director del centro que la Universidad Alfonso X el Sabio abrirá en Oviedo

Jaime Algorta será el director del centro que la Universidad Alfonso X el Sabio abrirá en la planta intermedia del Calatrava. Así lo anunció este miércoles la institución académica a través de una nota de prensa en la que destacaron que este doctor en Medicina y farmacólogo cuenta con "una amplia y sólida trayectoria profesional" tanto en el ámbito empresarial y de gestión como en el clínico y académico. A lo largo de su carrera profesional, suma más de dos décadas de experiencia como docente en instituciones como la Universidad del País Vasco, la Autónoma de Madrid y la propia UAX.

Trabajos que ha compaginado con una activa dedicación a la investigación clínica que ha dado grandes resultados desarrollando medicamentos eficaces y seguros que hoy en día se venden en farmacias de todo el mundo. "Su perfil se distingue por una profunda dedicación al avance del conocimiento científico y por su capacidad para integrar la investigación en la formación académica y empresarial, promoviendo el modelo formativo de UAX con un enfoque práctico y orientado a los retos actuales del sistema sanitario europeo", subrayaron desde la entidad.

Además de su formación académica, Algorta ha liderado equipos multidisciplinares internacionales, trabajando en proyectos de gran impacto tanto a nivel académico como en colaboración con instituciones españolas y europeas y empresas del sector sanitario. Su capacidad para gestionar proyectos y su experiencia en la coordinación de equipos le han permitido impulsar nuevas iniciativas de primer nivel dentro del ámbito universitario y de la investigación.

Con este nombramiento, el Grupo UAX refuerza la estructura académica del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias en una fase clave antes de apertura en otoño de este año. El nuevo cento comenzará su andadura en la capital asturiana con los grados en Medicina y Enfermería, un primer paso en su apuesta por reforzar y responder a la alta demanda de la formación sanitaria en Asturias y en la zona norte de España. A medio plazo, el centro ampliará su oferta académica con nuevas titulaciones de grado como Odontología y Farmacia, además de másteres especializados como los de Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada; y Salud Pública y One Health. Esta combinación de grados y posgrados permitirá articular un itinerario formativo completo, desde la formación básica hasta la especialización avanzada, en un entorno universitario conectado con la práctica real y la innovación.

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El Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias generará un fuerte impacto en la ciudad de Oviedo y en todo Asturias, con una inversión global estimada en 40 millones de euros y la creación de unos 250 empleos directos. Además, busca convertirse en un polo estratégico internacional de conocimiento y generación de oportunidades para la capital y, en general, para el ecosistema sanitario asturiano.