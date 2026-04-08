Los jóvenes talentos de la música se suben las tablas del Auditorio con la OSPA: asiste al concierto gracias a LA NUEVA ESPAÑA

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de una nueva edición del proyecto NXTGEN, la apuesta de la OSPA por fomentar el interés de los más jóvenes por la música clásica. El objetivo es que estudiantes de la región compartan escenario con los músicos de la Sinfónica del Principado. Un concierto que tendrá lugar el próximo 10 de abril a las 20.00 horas en el Auditorio y al que puedes asistir si ganas la entrada doble que sortea este periódico.

Si quieres probar suerte solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.

Nueva edición del proyecto NXTGEN / OSPA

Detalles del evento

Jaume Santonja, director

Alumnos de los conservatorios de música de Asturias

Alumnos de los conservatorios de música d’Asturies

BEETHOVEN – Obertura Egmont, op. 84 (alumnos )

PROKOFIEV – Romeo y Julieta (selección de las Suites 1 y 2) (ospa)

SIBELIUS – Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 43 (ospa y alumnos)

Historia

La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejerí­a de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orí­genes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.

Noticias relacionadas

La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.