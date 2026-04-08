Les desahucian de su piso en Oviedo, piden una vivienda de asequible a Vipasa y el Principado le contesta que "no tiene ingresos suficientes"

El calvario que vive la pareja formada por Desireé Izquierdo y Nacho López y su hija de seis años no tiene fin. Los tres fueron desahuciados este martes de su casa de Las Campas y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturias informó que Vipasa "les niega una vivienda" asequible ya que dicen “no dispone de ingresos suficientes para alquilar estos pisos porque el ingreso mínimo vital que recibe ella no se toma como ingreso". El Principado les insta a solicitar un piso de emergencia ante el Ayuntamiento. Además, la plaza número 1 de la sección civil del tribunal de instancia no los considera vulnerables tras el informe realizado por la concejalía de Servicios Sociales tras ver los ingresos que recibe la familia en los últimos tiempos.

El Sindicato de Inquilinos considera inaceptable esta situación porque "vulnera por completo el derecho a una vivienda digna y deja en situación de grave vulnerabilidad a una familia con una menor de 6 años, acrecentando más, si cabe, el fuerte impacto social y personal que ya sufren, tras ser ejecutado el desahucio". "Esta situación pone de manifiesto una vez más la falta de mecanismos efectivos y voluntad política para evitar la pérdida del hogar de una familia en situación de vulnerabilidad. Por ello, frente a la falta de soluciones institucionales, hemos activado mecanismos de apoyo colectivo y hemos creado una caja de resistencia para hacer frente a las necesidades inmediatas derivadas de esta situación". Las donaciones se pueden hacer a través de la cuenta ES85 3059 0096 8738 9192 9329 y piden a los asturianos que en el concepto pongan las palabras caja de resistencia.

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De igual forma, exigieron la paralización inmediata de todos los desahucios, y la prohibición de los mismos, ya sean de viviendas privadas, o más especialmente de viviendas sociales. Además aseguran que continuarán defendiendo el derecho a una vivienda digna y denunciando las prácticas que a su juicio lo vulneran y generan situaciones de desprotección, así como exigiendo a VIPASA y a la Consejería de Vivienda, "transparencia, responsabilidad y soluciones efectivas".